Samsung World 2025: più intelligenza artificiale e hardware migliorato per la nuova linea di TV Samsung

Samsung sta attualmente ospitando l'evento World of Samsung 2025 a Offenbach, dove sta presentando la sua ultima gamma di Smart TV. Guidata dai flagship Samsung Neo QLED 8K QN990F e Micro LED, Samsung sta integrando l'intelligenza artificiale sia nell'hardware che nel software dei suoi dispositivi. Durante una sessione esclusiva durante l'evento, ho potuto verificarli in prima persona e successivamente ho fatto un giro per la sede per conoscere i punti salienti dei nuovi dispositivi. Tra i punti salienti che ho trovato più interessanti c'erano miglioramenti fino aAI Gamma 8K, un livello antiriflesso chiaramente migliorato e alcune fantastiche integrazioni SmartThings.

AI Gamma e riduzione dell'abbagliamento

Quest'anno vedrà un ulteriore perfezionamento dei miglioramenti dell'intelligenza artificiale sul dispositivo. I modelli di punta di ogni gamma, come i televisori Neo QLED e OLED, verranno forniti con il nuovo NQ4 AI Gen3 Processor. La prima cosa mostrata all'evento è stata la correzione AI Gamma di questo nuovo chip. Sul nuovo 2025 Samsung OLED 4K TV, ho osservato come AI Gamma fornisse colori notevolmente più equilibrati e una visione più facile di scene più scure, o scene con contrasto elevato, rispetto a un televisore di riferimento. Sullo stesso modello, Samsung ha anche dimostrato misurazioni di abbagliamento molto basse, che in seguito ho confermato essere state notevolmente migliorate quando mostrate fianco a fianco con i modelli dell'anno scorso in mostra.

Upscaling fino a 8K e miglioramenti del movimento

Il prossimo in fila alla sessione esclusiva è stato il Samsung Neo QLED 4K TV, anch'esso confrontato con un modello di TV standard. Qui ho visto cosa fa il nuovo chip NQ4 AI Gen3 per l'upscaling dei video. Ho osservato bordi chiaramente meno frastagliati nelle riprese video del Reichstag tedesco, per esempio. Inoltre, un K-drama in onda su entrambi i televisori aveva caratteristiche facciali molto più chiare per i personaggi principali del Neo QLED 4K TV. Inoltre, una scena che penso provenga da Game of Thrones illustra come il miglioramento dell'IA sia in grado di far risaltare maggiormente le persone dall'ambiente circostante, con una maggiore chiarezza su volti e sfondi che ottengono un sottile effetto di sfocatura dovuto all'oscuramento locale applicato tramite l'IA. In un'altra scena, l'oscuramento locale ha creato una migliore luminosità in una scena cinematografica molto scura, rendendola molto più facile da guardare per gli occhi. L'ultima caratteristica mostrata è stata quella del miglioramento del movimento AI, che è più rilevante quando si guarda lo sport. Una palla in rapido movimento durante una partita di baseball è diventata molto più facile da vedere e seguire.

Tecnologia Quantum Dot

Uno dei punti di forza dei televisori Samsung è la sua tecnologia Quantum Dot. Ho avuto modo di conoscere un po' di più la tecnologia durante la presentazione, poiché a quanto pare si tratta di uno strato aggiuntivo che si trova tra la fonte di luce all'interno del televisore e lo schermo che si sta guardando all'esterno. Le misurazioni hanno indicato che ciò ha portato a una gamma di colori molto più ampia sui "QLED-TV 「 di Samsung, rispetto al normale OLED. Avendo girato per il locale e guardando molti schermi TV diversi, devo dire che i colori erano davvero vivaci sugli schermi che ho osservato.

The Frame Pro e gli aggiornamenti all'Art Store

Ho appreso per la prima volta dell'esistenza deiThe Frame TV di Samsung alla fiera IFA dell'anno scorso e sono rimasto immediatamente colpito da quanto fossero realistici i dipinti. Con The Frame Pro, Samsung porta questa esperienza a un nuovo livello. Fianco a fianco, la qualità dell'immagine su The Frame Pro offre colori significativamente più vivaci rispetto al modello precedente, in modo più evidente quando si utilizza The Frame Pro per guardare la TV normale. Inoltre, Samsung sta portando molta più arte al suo Art Store, attraverso una collaborazione con Art Basel e ora offre oltre 3.000 opere d'arte. Questi sono disponibili anche sui dispositivi 2025 Micro LED, Neo QLED 8K, Neo QLED e QLED, trasformandoli anche in incredibili dipinti digitali.

Integrazioni SmartThings

Il prossimo passo della sessione esclusiva è stata una dimostrazione degli aggiornamenti all'integrazione SmartThings. Utilizzando uno smartphone Samsung, è possibile controllare senza problemi la nuova gamma di televisori, ad esempio utilizzandola per cercare video sui servizi di streaming. Il clou per me, però, è che puoi effettivamente utilizzare uno smartwatch Galaxy come cursore per controllare lo schermo. Ho osservato la facilità di puntare semplicemente lo smartwatch verso lo schermo e usarlo per fare clic sugli elementi e controllare la riproduzione. Essere in grado di controllare la TV utilizzando uno smartwatch sembra un passo davvero logico per il futuro.

Miglioramenti dell'audio AI

L'ultima in fila è stata una dimostrazione di una nuova soundbar e di un subwoofer compatto collegato. Anche l'intelligenza artificiale sta svolgendo un ruolo nell'ottimizzazione dell'intelligenza artificiale, eliminando i punti deboli per quando si guardano i contenuti. Ad esempio, con la nuova soundbar QS750F, il sistema TV è in grado di riconoscere i rumori esterni e regolare automaticamente il volume utilizzando l'intelligenza artificiale. Aumenterà la chiarezza della voce durante una scena del film per superare qualsiasi rumore improvviso e aumenterà i suoni atmosferici della folla durante una partita di calcio. Le nuove soundbar offrono anche un suono surround e possono essere posizionate sia verticalmente che orizzontalmente. Oltre a migliorare l'audio vero e proprio, Samsung sta anche lanciando un servizio di traduzione AI. Questo può tradurre automaticamente i film in lingue straniere e aggiungere sottotitoli in tempo reale. L'intelligenza artificiale sarà anche in grado di riconoscere gli attori e suggerire contenuti simili. Sfortunatamente, la traduzione AI sarà rivolta a mercati più grandi, il che significa che i paesi nordici e altre lingue meno comuni non le otterranno per ora.

Nel complesso, la mia impressione da World of Samsung 2025 è che Samsung stia davvero spingendo i confini quando si tratta di tecnologia TV. I miglioramenti dell'intelligenza artificiale e le prodezze tecnologiche, come la tecnologia Quantum Dot, offrono colori eccellenti e vivaci e un ottimo livello di dettaglio durante la visione dei contenuti. Se a ciò si aggiungono i miglioramenti dell'audio AI e i servizi di traduzione AI, è chiaro che Samsung sta lavorando con successo per ottimizzare tutte le aree dell'esperienza audiovisiva.

