Samu López, il nuovo allenatore di Carlos Alcaraz, pubblica e cancella un post su Instagram

Samuel López, il nuovo allenatore di Carlos Alcaraz, ha pubblicato un post su Instagram dopo aver completato la sua prima settimana di allenamento, a seguito della rottura con Juan Carlos Ferrero, allenatore di Carlitos negli ultimi sette anni. Tuttavia, il post è stato successivamente cancellato da Instagram senza spiegazioni.

"Prima settimana di preseason, completata. Dopo aver superato il controllo medico abbiamo iniziato con buone sensazioni, duro lavoro e impegno. Continuiamo ad allenarci con entusiasmo, ambizione e unità, concentrandoci sulla crescita giorno dopo giorno e sul continuare a fare la storia in questo sport", ha pubblicato López il 21 dicembre.

Al momento della pubblicazione di questo articolo lunedì, il post è stato successivamente cancellato e l'ultimo post di López su Instagram risale a novembre.

Chi è Samu López, il nuovo allenatore di Carlos Alcaraz

Samuel López, 55 anni, è stato l'allenatore di Pablo Carreño Busta da novembre 2015, portandolo al suo miglior ranking in carriera al numero 10 del mondo, vincendo dieci titoli ATP in singolare, ma si sono separati nel dicembre 2024, quando si è unito alla squadra di Carlos Alcaraz, lavorando come allenatore della seconda squadra dietro Ferrero.

López ha già lavorato con Alcaraz, diventando l'allenatore principale di Carlos durante gli Australian Open. López è pronto a continuare a lavorare con Alcaraz, ma non si sa se verrà sostituito nel 2026. Per ora, la maggior parte del team tecnico continuerà a essere la stessa, ma senza Ferrero.