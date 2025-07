Samuel L. Jackson sarà il protagonista dello spin-off di Tulsa King, Nola King

Si scopre che la breve apparizione di Samuel L. Jackson nella prossima stagione di Tulsa King ha già generato abbastanza clamore e attesa per Paramount+ per premere il grilletto e dare il via libera a un intero spin-off basato sul suo personaggio.

Il servizio di streaming ha rivelato che un progetto noto come Nola King succederà alla terza stagione di Tulsa King dopo il debutto a partire da settembre 2025. Vedrà Jackson nel ruolo principale del personaggio di Russell Lee Washington Jr., e vedrà come Russell tornerà nella sua ex casa di New Orleans per riallacciare un rapporto con i suoi amici e la sua famiglia e per prendere il controllo della metropoli allo stesso tempo. Questo, come previsto, incontra molta resistenza da parte degli attuali truffatori e degli ex datori di lavoro di Russell a New York, le stesse persone che si trovano in contrasto con Dwight Manfredi di Sylvester Stallone nello spettacoloTulsa King principale.

Nola King sarà realizzato da MTV Entertainment Studios e 101 Studios for Paramount+, e sarà prodotto esecutivamente da Taylor Sheridan, Stallone e Jackson, insieme a David C. Glassner, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman e Keith Cox. Non c'è ancora menzione di una data di uscita/finestra né di quando inizierà la produzione, ma conosciamo la sinossi della trama.

Nola King segue Russell Lee Washington Jr. (Jackson) che, dopo aver fatto amicizia con Dwight Manfredi (Stallone) durante un periodo di dieci anni in una prigione federale, viene inviato a Tulsa dalla famiglia criminale Renzetti di New York per far fuori Dwight una volta per tutte. Ispirato da ciò che Dwight ha creato a Tulsa e impressionato dalle possibilità di una seconda possibilità, Washington torna a New Orleans, la casa che ha abbandonato quarant'anni fa, per riallacciare il rapporto con la famiglia e gli amici e per prendere il controllo della città che si è lasciato alle spalle. Così facendo, incorre nell'ira dei suoi ex datori di lavoro a New York, e si rende vulnerabile ai vecchi nemici di Nola, sia criminali che poliziotti.