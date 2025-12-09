Samurai Academy: Paws of Fury continua la storia del film d'animazione Paws of Fury: The Legend of Hank (2022). Ancora una volta, interpreti il ruolo di Hank, un cane sognatore e trasandato che si ritrova in un mondo pieno di gatti. Proprio quando Hank e il suo amico, il sensei gatto Jimbo, pensavano che la battaglia (dal film) fosse finita, il Shogun torna e vuole conquistare il villaggio dei due amici, e anche diversi altri villaggi.

Samurai Academy: Paws of Fury è diviso in tre parti di gameplay piuttosto diverse. Per prima cosa, c'è una parte di avventura platform semi-open world in 3D, in cui esplori un piccolo numero di villaggi e l'area circostante partecipando a vari mini-giochi, risolvendo piccoli compiti per i residenti, raccogliendo monete, comprando cappelli e occhiali buffi per i tuoi personaggi, ecc. Qui passerai la maggior parte del tuo tempo, nel bene e nel male - tornerò su questo tra poco.

Poi ci sono i Samurai Trials, che sono sequenze platform 2.5D in cui gareggi contro Jimbo su un percorso a ostacoli. Il percorso è pieno di trappole, ostacoli, sporgenze e piattaforme che scompaiono se l'avversario ci salta sopra per primo, e qui l'obiettivo è sopravvivere e tagliare per primi il traguardo. Infine, ci sono Village Raids, che sono 15 corsi di difesa a torre in cui devi difendere i templi dei villaggi contro orde di ninja e samurai nemici. Qui, corri in giro lanciando pianoforti da saloon western classici e barili esplosivi contro le teste dei nemici per impedire loro di raggiungere il tempio del villaggio.

Annuncio pubblicitario:

Sulla carta sembra un mix piuttosto divertente, ma in realtà non lo è, dato che almeno due dei tre tipi di gioco hanno problemi. Il problema più grande, che stava per farmi scoraggiare completamente, erano alcuni dei compiti che ti venivano assegnati nelle aree semi-aperte del villaggio. Molte volte ti viene detto di parlare con un certo personaggio, e poi puoi vedere sulla mappa dove si trova quel personaggio, cosa facile e facile per i giocatori più giovani e che anche questo gioco è rivolto. Altre volte, però, mi dissero di trovare tre code di volpe e queste non erano mostrate sulla mappa, così passai circa due ore a setacciare il villaggio per trovare quelle dannate code di volpe. O era un bug o è semplicemente un gameplay davvero scarso. Altre volte, il gioco non ti dice cosa fare per andare avanti, quindi a volte sei completamente solo.

Samurai Trials è frustrante in un altro modo. Come detto, corri contro il sensei gatto Jimbo, e la cosa frustrante è che se commetti il minimo errore e cadi una o due volte, devi ricominciare da capo, perché Jimbo non sbaglia. Certo, è un po' meglio se giochi in cooperativa, dove ogni giocatore controlla il proprio personaggio, ma se giochi da solo, questa parte può risultare piuttosto estenuante.

Infine, ci sono Village Raids, la parte della difesa delle torre, che in realtà è quella che funziona meglio, e queste parti sono davvero divertenti da giocare, anche se il livello di difficoltà qui può essere piuttosto alto.

Annuncio pubblicitario:

La grafica in Samurai Academy: Paws of Fury è semplice, come ci si aspetterebbe da un gioco di questo tipo. Puoi giocare con un amico in modalità cooperativa, dove vi aiutate a vicenda durante il gioco, il che probabilmente è positivo, soprattutto se giochi con uno dei membri più giovani della famiglia, perché tutto può sembrare un po' sbilanciato, dato che il livello di difficoltà può variare parecchio.

Fortunatamente, Samurai Academy: Paws of Fury non è un adattamento pigro di un film d'animazione di tre anni fa, ma purtroppo il risultato è un po' troppo caotico e sono state fatte alcune scelte sfortunate riguardo al gameplay. C'è una buona varietà, grazie alle tre meccaniche di gioco distinte, ma può essere consigliato solo ai fan del film Paws of Fury, e anche così, solo perché il gioco è venduto a un prezzo molto ragionevole.