San Antonio Spurs e Wemby portano SGA e Thunder a Gara 7 questo fine settimana

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La finale della Western Conference NBA tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs si prolunga fino a Gara 7, dopo che i San Antonio Spurs hanno travolto gli Oklahoma City Thunder 118-91 in Gara 6, con la stella Victor Wembanyama che ha segnato 28 punti, 22 punti all'intervallo, quando il destino della partita era ormai deciso.

Questa serie play-off estremamente coinvolgente, in cui entrambe le squadre sono riuscite a vincere una volta in trasferta, si risolverà in Oklahoma, a favore dei Thunder che sono stati ancora una volta la squadra con il miglior risultato della stagione regolare. Shai Gilgeous-Alexander, MVP, contro Victor Wembanyama, Miglior Difensore della stagione, è già una delle migliori rivalità della NBA.

Gara 7 delle finali della Western Conference si giocherà sabato (domenica 31 maggio alle 2:00 CEST, 1:00 AM BST) e deciderà chi affronterà i New York Knicks nelle finali NBA. I Knicks hanno travolto i Cleveland Cavaliers 4-0 nelle finali dell'Est, ma una delle due squadre dell'Ovest è, sulla carta, la grande favorita per l'anello NBA quest'anno...