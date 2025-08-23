Gamereactor

San Sebastian Film Festival 2025: Edward Berger, James Vanderbilt e Claire Denis entrano nella line-up del concorso

Questo include: Ballata di un piccolo giocatore, Norimberga, The Fence.

Il San Sebastian Film Festival 2025 ha confermato le novità della sua Selezione Ufficiale: Edward Berger, James Vanderbilt e Claire Denis si contenderanno la Conchiglia d'Oro alla 73ma edizione dell'evento.

Ballad of a Small Player di Edward Berger, con Colin Farrell, Tilda Swinton e Fala Chen, concorrerà per la Conchiglia d'Oro. L'adattamento del romanzo di Lawrence Osborne segue un giocatore d'azzardo alla deriva a Macao, segnando il ritorno di Berger a San Sebastian dopo il Conclave e il suo premio Oscar Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Nel frattempo, James Vanderbilt porta Norimberga, con Rami Malek nei panni dello psichiatra Douglas Kelley e Russell Crowe nei panni di Hermann Göring, adattato dal libro di Jack El-Hai Il nazista e lo psichiatra.

Claire Denis tornerà anche con The Fence, un adattamento dell'opera teatrale di Bernard-Marie Koltès, con Isaach de Bankolé, Matt Dillon e Mia McKenna-Bruce in una storia di tensioni coloniali e sopravvivenza.

Altri contendenti appena annunciati includono Belén di Dolores Fonzi, Sei giorni di primavera di Joachim Lafosse, Esseri ingrati di Olmo Omerzu e Her Heart Beats in Its Cage di Xiaoyu Qin. Si uniscono alle voci precedentemente rivelate di Agnieszka Holland, Alice Winocour, José Luis Guerin e Alberto Rodríguez.

Oltre alla competizione, Juliette Binoche presenterà il suo debutto alla regia In-I in Motion, mentre Climbing for Life di Junji Sakamoto, sul pioniere dell'alpinismo Junko Tabei, sarà proiettato fuori concorso. Il 73° Festival del Cinema di San Sebastian, l'evento cinematografico più importante nel mondo di lingua spagnola, si svolge dal 19 al 27 settembre dal 19 al 27 settembre.

Festival del Cinema di San Sebastian 2025


