San Sebastian Film Festival 2025: Edward Berger, James Vanderbilt e Claire Denis entrano nella line-up del concorso

Il San Sebastian Film Festival 2025 ha confermato le novità della sua Selezione Ufficiale: Edward Berger, James Vanderbilt e Claire Denis si contenderanno la Conchiglia d'Oro alla 73ma edizione dell'evento.

Ballad of a Small Player di Edward Berger, con Colin Farrell, Tilda Swinton e Fala Chen, concorrerà per la Conchiglia d'Oro. L'adattamento del romanzo di Lawrence Osborne segue un giocatore d'azzardo alla deriva a Macao, segnando il ritorno di Berger a San Sebastian dopo il Conclave e il suo premio Oscar Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Nel frattempo, James Vanderbilt porta Norimberga, con Rami Malek nei panni dello psichiatra Douglas Kelley e Russell Crowe nei panni di Hermann Göring, adattato dal libro di Jack El-Hai Il nazista e lo psichiatra.

Claire Denis tornerà anche con The Fence, un adattamento dell'opera teatrale di Bernard-Marie Koltès, con Isaach de Bankolé, Matt Dillon e Mia McKenna-Bruce in una storia di tensioni coloniali e sopravvivenza.

Altri contendenti appena annunciati includono Belén di Dolores Fonzi, Sei giorni di primavera di Joachim Lafosse, Esseri ingrati di Olmo Omerzu e Her Heart Beats in Its Cage di Xiaoyu Qin. Si uniscono alle voci precedentemente rivelate di Agnieszka Holland, Alice Winocour, José Luis Guerin e Alberto Rodríguez.

Oltre alla competizione, Juliette Binoche presenterà il suo debutto alla regia In-I in Motion, mentre Climbing for Life di Junji Sakamoto, sul pioniere dell'alpinismo Junko Tabei, sarà proiettato fuori concorso. Il 73° Festival del Cinema di San Sebastian, l'evento cinematografico più importante nel mondo di lingua spagnola, si svolge dal 19 al 27 settembre dal 19 al 27 settembre.