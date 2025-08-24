San Sebastián Film Festival 2025: guida completa alla 73ª edizione
Date, luoghi, locandina del festival, premi, film e tutto ciò che devi sapere.
Il Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián ( Festival Internacional de Cine de San Sebastián, o Zinemaldia in basco) torna nel 2025 con la sua 73ª edizione, consolidando la sua posizione come l'evento cinematografico più prestigioso della Spagna e uno dei principali eventi culturali d'Europa. Dal 19 al 27 settembre, la città di Donostia diventa una vetrina mondiale per il cinema, attirando registi, attori, critici e cinefili sulla costa basca.
Date e luoghi
Quando: 19 - 27 settembre 2025.
Dove: San Sebastián (Donostia), Gipuzkoa, Spagna.
Il Centro Congressi e l 'Auditorium Kursaal fungono da hub principale, con il suo iconico tappeto rosso che stende ogni sera per le anteprime. Altre proiezioni si svolgono in tutta la città in luoghi come:
- Teatro Victoria Eugenia.
- Cines Príncipe.
- Centro Internazionale di Cultura Contemporanea Tabakalera.
- Velódromo Anoeta, uno spazio unico su schermo gigante che ospita proiezioni popolari.
- L'Hotel María Cristina rimane l'epicentro sociale del festival, ospita star internazionali e ospita la maggior parte delle interviste alla stampa.
Locandina del festival: Un omaggio a Marisa Paredes
Il poster ufficiale dell'edizione 2025 rende omaggio a Marisa Paredes, l'acclamata attrice spagnola scomparsa nel dicembre 2024. Ospite frequente e amica di lunga data del festival sin dalla sua prima apparizione nel 1977, Paredes è immortalata come il volto simbolo dell'edizione di quest'anno.
I principali riconoscimenti
Il Festival di San Sebastián assegna una vasta gamma di premi, tra cui:
- Conchiglia d'Oro (Concha de Oro): Miglior film.
- Conchiglie d'argento (Conchas de Plata): Miglior regista, miglior attore, migliore attrice.
- Premio della Giuria: Miglior sceneggiatura e miglior fotografia.
- Premio del pubblico: Miglior film europeo votato dai frequentatori del festival.
- Premio Giovani: Votato da giovani giurati.
- Premio Donostia: riconoscimento alla carriera.
Premio Donostia 2025
Il Premio Donostia di quest'anno va a Esther García, una delle produttrici spagnole più influenti, nota soprattutto per la sua collaborazione decennale con Pedro Almodóvar a El Deseo.
Selezione Ufficiale 2025: Film in concorso
Il cuore del festival è la sua Selezione Ufficiale, dove autori internazionali e registi spagnoli competono per la Conchiglia d'Oro. Ecco i titoli chiave in gara:
- Deux pianoforti: Arnaud Desplechin.
- Las Corrientes: Milagros Mumenthaler.
- Sai: Hirase Kentaro, Seki Yutaro.
- Alta moda: Alice Winocour.
- Franz: Agnieszka Holland.
- Maspalomas: José Mari Goenaga, Aitor Arregi.
- Los Tigres: Alberto Rodríguez.
- Historias del buen valle: José Luis Guerín.
- Los Domingos: Alauda Ruiz de Azúa.
- La ballata di un piccolo giocatore: Edward Berger.
- Somos Belén: Dolores Fonzi.
- La recinzione: Claire Denis.
- Norimberga: James Vanderbilt.
- Esseri ingrati: Olmo Omerzu.
- Jianyu Laide Mama: Xiaoyu Qin.
- Six jours ce printemps-là: Joachim Lafosse.
Il cinema spagnolo al festival
Le produzioni spagnole tornano ad avere un ruolo centrale. Accanto ai film in concorso, diverse opere molto attese vengono proiettate in diverse sezioni:
- Karmele: Asier Altuna.
- Flores para Antonio: Alba Flores.
- Un fantasma en la batalla: Agustín Díaz Yanes.
- Anteprime delle serie: Anatomía de un instante (Alberto Rodríguez), La suerte (Paco Plaza) e Zeru Ahoak (Koldo Almandoz).
Altre sezioni includono
- Prodotto in Spagna: Las delicias del jardín (Fernando Colomo).
- Velódromo: Rondallas (Daniel Sánchez Arévalo).
- Nuovi registi: Aro Berria (Irati Gorostidi Agirretxe) e La lucha (José Alayón).
Horizontes Latinos 2025
Dedicata al cinema latinoamericano, questa sezione è sempre una delle più vivaci. I titoli chiave di quest'anno includono:
- La misteriosa mirada del flamenco: Diego Céspedes.
- El mensaje: Iván Fund.
- Cobre: Nicolás Pereda.
- Una questione in sospeso: Daniel Hendler.
- Limpia: Dominga Sotomayor.
- Hiedra: Ana Cristina Barragán.
- Sindaco di Hijo: Cecilia Kang.
- Cuerpo Celeste: Nayra Ilic.
- Olmo: Fernando Eimbcke.
- Un poeta: Simón Mesa Soto.
- Nuestra Tierra: Lucrecia Martel.
Altre sezioni chiave
- Perlak: Presenta film pluripremiati di altri festival. In evidenza: Ciudad sin sueño di Guillermo Galoe.
- Zabaltegi-Tabakalera: la sezione più aperta del festival, che mescola fiction, documentario e lavoro sperimentale. In evidenza: Schwesterherz (Sarah Miro Fischer), A Scary Movie (Sergio Oksman), El último arrebato (Marta Medina & Enrique López Lavigne).
- Proiezioni speciali: In particolare, l'attrice Juliette Binoche fa il suo debutto alla regia con In-I In Motion, un documentario incentrato sulla danza.
Premi speciali 2025
- Horizons Award: Riconoscimento al miglior film di Horizontes Latinos.
- Premio Sebastiane: assegnato al miglior film latinoamericano con tematiche LGBTQ+.
- Finalisti: La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes), Ato Noturno (Filipe Matzembacher & Marcio Reolon), Llueve sobre Babel (Gala del Sol), Un mundo para mí (Alejandro Zuno), Los inocentes (Germán Tejada).
- Premio per i Nuovi Registi: Per opere prime o seconde. I punti salienti includono: Ni De Yan Jing Bi Tai Yang Ming Liang (Zhongchen Zhang), Mele marce (Jonatan Etzler).
- Premio Zabaltegi-Tabakalera: Miglior film nella sezione sperimentale/indipendente.
Chiusura e premiazioni
Il gala di chiusura del 27 settembre 2025 rivelerà i vincitori della Conchiglia d'Oro e altri premi importanti. Questi risultati spesso fungono da trampolino di lancio per la stagione dei premi, con i vincitori del passato che in seguito ottengono riconoscimenti internazionali, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su chi porterà a casa i massimi onori.