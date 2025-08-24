Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
guide

San Sebastián Film Festival 2025: guida completa alla 73ª edizione

Date, luoghi, locandina del festival, premi, film e tutto ciò che devi sapere.

HQ

Il Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián ( Festival Internacional de Cine de San Sebastián, o Zinemaldia in basco) torna nel 2025 con la sua 73ª edizione, consolidando la sua posizione come l'evento cinematografico più prestigioso della Spagna e uno dei principali eventi culturali d'Europa. Dal 19 al 27 settembre, la città di Donostia diventa una vetrina mondiale per il cinema, attirando registi, attori, critici e cinefili sulla costa basca.

Date e luoghi

Quando: 19 - 27 settembre 2025.

Dove: San Sebastián (Donostia), Gipuzkoa, Spagna.

Il Centro Congressi e l 'Auditorium Kursaal fungono da hub principale, con il suo iconico tappeto rosso che stende ogni sera per le anteprime. Altre proiezioni si svolgono in tutta la città in luoghi come:

Annuncio pubblicitario:


  • Teatro Victoria Eugenia.

  • Cines Príncipe.

  • Centro Internazionale di Cultura Contemporanea Tabakalera.

  • Velódromo Anoeta, uno spazio unico su schermo gigante che ospita proiezioni popolari.

  • L'Hotel María Cristina rimane l'epicentro sociale del festival, ospita star internazionali e ospita la maggior parte delle interviste alla stampa.

San Sebastián Film Festival 2025: guida completa alla 73ª edizione
Centro Congressi e Auditorium Kursaal // Shutterstock

Locandina del festival: Un omaggio a Marisa Paredes

Il poster ufficiale dell'edizione 2025 rende omaggio a Marisa Paredes, l'acclamata attrice spagnola scomparsa nel dicembre 2024. Ospite frequente e amica di lunga data del festival sin dalla sua prima apparizione nel 1977, Paredes è immortalata come il volto simbolo dell'edizione di quest'anno.

Annuncio pubblicitario:
San Sebastián Film Festival 2025: guida completa alla 73ª edizione
Locandina del festival: Marisa Paredes // San Sebastián Film Festival 2025

I principali riconoscimenti

Il Festival di San Sebastián assegna una vasta gamma di premi, tra cui:


  • Conchiglia d'Oro (Concha de Oro): Miglior film.

  • Conchiglie d'argento (Conchas de Plata): Miglior regista, miglior attore, migliore attrice.

  • Premio della Giuria: Miglior sceneggiatura e miglior fotografia.

  • Premio del pubblico: Miglior film europeo votato dai frequentatori del festival.

  • Premio Giovani: Votato da giovani giurati.

  • Premio Donostia: riconoscimento alla carriera.

Premio Donostia 2025

Il Premio Donostia di quest'anno va a Esther García, una delle produttrici spagnole più influenti, nota soprattutto per la sua collaborazione decennale con Pedro Almodóvar a El Deseo.

San Sebastián Film Festival 2025: guida completa alla 73ª edizione
Premio Donostia: Esther García // San Sebastian Film Festival 2025

Selezione Ufficiale 2025: Film in concorso

Il cuore del festival è la sua Selezione Ufficiale, dove autori internazionali e registi spagnoli competono per la Conchiglia d'Oro. Ecco i titoli chiave in gara:


  • Deux pianoforti: Arnaud Desplechin.

  • Las Corrientes: Milagros Mumenthaler.

  • Sai: Hirase Kentaro, Seki Yutaro.

  • Alta moda: Alice Winocour.

  • Franz: Agnieszka Holland.

  • Maspalomas: José Mari Goenaga, Aitor Arregi.

  • Los Tigres: Alberto Rodríguez.

  • Historias del buen valle: José Luis Guerín.

  • Los Domingos: Alauda Ruiz de Azúa.

  • La ballata di un piccolo giocatore: Edward Berger.

  • Somos Belén: Dolores Fonzi.

  • La recinzione: Claire Denis.

  • Norimberga: James Vanderbilt.

  • Esseri ingrati: Olmo Omerzu.

  • Jianyu Laide Mama: Xiaoyu Qin.

  • Six jours ce printemps-là: Joachim Lafosse.

Il cinema spagnolo al festival

Le produzioni spagnole tornano ad avere un ruolo centrale. Accanto ai film in concorso, diverse opere molto attese vengono proiettate in diverse sezioni:


  • Karmele: Asier Altuna.

  • Flores para Antonio: Alba Flores.

  • Un fantasma en la batalla: Agustín Díaz Yanes.

  • Anteprime delle serie: Anatomía de un instante (Alberto Rodríguez), La suerte (Paco Plaza) e Zeru Ahoak (Koldo Almandoz).

Altre sezioni includono


  • Prodotto in Spagna: Las delicias del jardín (Fernando Colomo).

  • Velódromo: Rondallas (Daniel Sánchez Arévalo).

  • Nuovi registi: Aro Berria (Irati Gorostidi Agirretxe) e La lucha (José Alayón).

Horizontes Latinos 2025

Dedicata al cinema latinoamericano, questa sezione è sempre una delle più vivaci. I titoli chiave di quest'anno includono:


  • La misteriosa mirada del flamenco: Diego Céspedes.

  • El mensaje: Iván Fund.

  • Cobre: Nicolás Pereda.

  • Una questione in sospeso: Daniel Hendler.

  • Limpia: Dominga Sotomayor.

  • Hiedra: Ana Cristina Barragán.

  • Sindaco di Hijo: Cecilia Kang.

  • Cuerpo Celeste: Nayra Ilic.

  • Olmo: Fernando Eimbcke.

  • Un poeta: Simón Mesa Soto.

  • Nuestra Tierra: Lucrecia Martel.

Altre sezioni chiave


  • Perlak: Presenta film pluripremiati di altri festival. In evidenza: Ciudad sin sueño di Guillermo Galoe.

  • Zabaltegi-Tabakalera: la sezione più aperta del festival, che mescola fiction, documentario e lavoro sperimentale. In evidenza: Schwesterherz (Sarah Miro Fischer), A Scary Movie (Sergio Oksman), El último arrebato (Marta Medina & Enrique López Lavigne).

  • Proiezioni speciali: In particolare, l'attrice Juliette Binoche fa il suo debutto alla regia con In-I In Motion, un documentario incentrato sulla danza.

Premi speciali 2025


  • Horizons Award: Riconoscimento al miglior film di Horizontes Latinos.

  • Premio Sebastiane: assegnato al miglior film latinoamericano con tematiche LGBTQ+.

  • Finalisti: La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes), Ato Noturno (Filipe Matzembacher & Marcio Reolon), Llueve sobre Babel (Gala del Sol), Un mundo para mí (Alejandro Zuno), Los inocentes (Germán Tejada).

  • Premio per i Nuovi Registi: Per opere prime o seconde. I punti salienti includono: Ni De Yan Jing Bi Tai Yang Ming Liang (Zhongchen Zhang), Mele marce (Jonatan Etzler).

  • Premio Zabaltegi-Tabakalera: Miglior film nella sezione sperimentale/indipendente.

Chiusura e premiazioni

Il gala di chiusura del 27 settembre 2025 rivelerà i vincitori della Conchiglia d'Oro e altri premi importanti. Questi risultati spesso fungono da trampolino di lancio per la stagione dei premi, con i vincitori del passato che in seguito ottengono riconoscimenti internazionali, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su chi porterà a casa i massimi onori.

This post is tagged as:

Festival del Cinema di San Sebastian 2025


Caricamento del prossimo contenuto