Sanae Takaichi diventa la prima donna primo ministro del Giappone

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Sanae Takaichi è stata eletta primo ministro donna del Giappone, segnando un momento decisivo nella storia politica del paese. La leader del Partito Liberal Democratico si è assicurata il sostegno parlamentare dopo aver raggiunto un accordo di coalizione che le ha garantito la vittoria. Dopo anni di perseveranza e molteplici candidature alla leadership, Takaichi si prepara ora a formare il suo gabinetto, segnalando un potenziale passo verso una maggiore rappresentanza femminile nel governo. La sua nomina non solo rompe una barriera di lunga data, ma rimodella anche l'immagine tradizionale della leadership politica del Giappone.