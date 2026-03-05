Sánchez non aiuterà Trump, ma aiuterà l'Europa: la Spagna invia una nave da guerra verso Cipro

HQ

La Spagna sta schierando la fregata Cristóbal Colón (F-105) nel Mediterraneo per aiutare a proteggere Cipro dopo attacchi legati a milizie filo-iraniane. La nave opererà fianco al gruppo delle portaerei francesi guidato da Charles de Gaulle (R91) e a diverse navi della marina greca.

Secondo ABC, la nave da guerra spagnola è considerata la fregata più avanzata del paese e si concentrerà sulla difesa aerea e sui compiti di protezione aerea nella regione. I funzionari spagnoli affermano che potrebbe anche sostenere potenziali evacuazioni di civili se il conflitto dovesse degenerare.

La Spagna dispiegarà anche la nave di rifornimento Cantabria (A-15) per fornire carburante e supporto logistico mentre il gruppo navale attraversa il Golfo di Cadice. Questo avviene mentre Madrid si rifiuta di sostenere direttamente l'attacco USA-Israele all'Iran, pur continuando a contribuire agli sforzi di sicurezza europei e della NATO...