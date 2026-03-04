Sánchez sfida Trump dopo la minaccia: "NO ALLA GUERRA" o "roulette russa con il destino di milioni"

HQ

Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha raddoppiato la resistenza della Spagna a sostenere gli attacchi statunitensi contro l'Iran, dichiarando "no alla guerra" dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di tagliare ogni commercio. Sánchez ha detto che la Spagna non sarebbe "complice" in un conflitto in Medio Oriente in espansione solo per paura di ritorsioni, paragonando l'escalation a "giocare alla roulette russa con il destino di milioni."

Ieri, Trump ha criticato Madrid per aver negato agli Stati Uniti l'accesso alle basi militari gestite congiuntamente e per aver rifiutato l'obiettivo proposto dalla NATO per la spesa per la difesa del 5%. Parlando insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, definì la Spagna "ostile" e suggerì di aver incaricato i funzionari di interrompere gli accordi commerciali.

Sánchez ha invocato l'invasione dell'Iraq del 2003 come avvertimento contro la ripetizione degli errori passati, sostenendo che rispondere a "un'illegalità con un'altra" comporta rischi di instabilità a lungo termine. La Commissione Europea ha sostenuto la Spagna, sottolineando che la politica commerciale dell'UE è negoziata collettivamente e che gli Stati membri sono solidali...

Come afferma lui sui social media:

Il mondo, l'Europa e la Spagna hanno già affrontato questo momento cruciale. Nel 2003, alcuni leader irresponsabili ci trascinarono in una guerra illegale in Medio Oriente che portò solo insicurezza e dolore.

La nostra risposta allora deve essere la nostra risposta attuale:

NO alle violazioni del diritto internazionale.

NO all'illusione che possiamo risolvere i problemi del mondo con le bombe.

NO a ripetere gli errori del passato.

NO ALLA GUERRA.