Sand annunciato sia per PlayStation 5 che per Xbox Series S/X

TinyBuild sta attualmente lavorando a un prossimo sparatutto di estrazione chiamato Sand, che è stato precedentemente annunciato per PC. In un nuovo video annunciano che più di questo avranno la possibilità di giocare all'avventura, dato che è in arrivo anche su Playstation 5 e Xbox Series S/X entro la fine del 2025.

Nel gioco, controlli enormi "Camminatori Meccanici", che in questa avventura sono chiamati Tramplers. Con il loro aiuto, esplorerai il pianeta Sophie, che sembra essere un mondo post-apocalittico, non sempre così accogliente. Promette anche "emozionanti combattimenti in prima persona giocatore contro giocatore contro ambiente", quindi avrai sia il computer controllato che gli altri giocatori contro di te.

Dai un'occhiata al trailer di PlayStation 5 e Xbox Series S/X qui sotto.