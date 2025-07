Sandbox Hytale è stato cancellato dopo 10 anni di sviluppo, ma molti fan si stanno organizzando per cercare di salvarlo

HQ

Riot Games ha iniziato lo sviluppo un decennio fa sul proprio sandbox big-pixel nello stile di giganti più affermati come Roblox e Minecraft. Hytale, come si chiama il progetto, ha suscitato molto scalpore quando è stato annunciato, fino a quando Riot non ha annunciato la sua cancellazione, chiudendo il progetto e lo studio di giochi HyPixel nel processo.

La notizia è arrivata come una bomba per l'attiva comunità di fan che si era radunata nel corso degli anni, al punto che persino il capo dello studio Simon Collins-Laflamme ha preso in considerazione l'idea di riacquistare l'IP da Riot per 25 milioni di dollari. Niente di fermo, ovviamente, a meno che non riesca a convincere un sorprendente investitore esterno a coprire i costi.

E non è estraneo all'industria: Eric "ConcernedApe" Barone, creatore di Stardew Valley e dell'imminente Haunted Chocolatier. Barone si è rivolto al canale Discord di Hytale per dire che "sarebbe interessato" a salvare Hytale, ma che prima avrebbe dovuto conoscere le ragioni ancora nascoste che hanno portato alla sua cancellazione. D'altra parte, il creatore indipendente ha assicurato che il suo coinvolgimento nel progetto per salvare Hytale sarebbe ipotetico, poiché il suo unico compito ora è fare progressi con Haunted Chocolatier.

L'hashtag #SaveHyTale sta facendo progressi sui social media e, sebbene il suo futuro sia oscuro in questo momento, nei videogiochi non puoi mai dire di essere completamente morto.

