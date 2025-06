Bernie Sanders lancia l'allarme per l'uso della forza da parte di Trump a Los Angeles Il senatore esorta i legislatori repubblicani a difendere la Costituzione dopo il dispiegamento della Guardia Nazionale tra le proteste contro l'immigrazione.

Bernie Sanders ha avvertito che gli Stati Uniti stanno virando verso l'autoritarismo in seguito alla decisione di Donald Trump di schierare la Guardia Nazionale a Los Angeles senza l'approvazione statale o locale.



"Abbiamo un presidente che sta portando rapidamente questo paese verso l'autoritarismo... Da quanto ho capito, il governatore della California, il sindaco della città di Los Angeles non ha chiesto la guardia nazionale, ma pensa di avere il diritto di fare tutto ciò che vuole". Domenica il senatore ha criticato il presidente per aver messo da parte le norme democratiche e aver preso di mira i critici, invitando i legislatori repubblicani ad agire prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, i funzionari della California hanno denunciato il dispiegamento come un eccesso di politica. 21 FEBBRAIO 2020, LAS VEGAS, NEVADA, USA - Il senatore democratico Bernie Sanders parla al raduno presidenziale al Springs Preserve Ampitheatre sera prima del Nevada Caucus, Las Vegas, NV // Shutterstock