Sandfall Interactive: Clair Obscur: Expedition 33 "non è la fine del franchise"

Non c'è dubbio che Clair Obscur: Expedition 33 sia uno dei migliori giochi dell'anno. Non ha affascinato solo la stampa, ma anche i giocatori. Il risultato è un gioco di ruolo acclamato all'unanimità che sta andando a ruba.

Ma cosa succede dopo? Bene, lo sviluppatore Sandfall Interactive non ha fatto mistero del fatto che il DLC potrebbe essere in arrivo e che stanno considerando di rilasciarlo per Switch 2. Ma a un certo punto devono andare avanti, e poi cosa succede? Bene, allora sembra che sia arrivato il momento di un sequel.

In un'intervista con MrMattyPlays (grazie, TheGamer), il regista Guillaume Broche dice che Expedition 33 è solo una storia in questo universo e che la serie si chiama Clair Obscur - e non fa mistero del fatto che questa non è la fine:

"Clair Obscur è il nome del franchise. Expedition 33 è una delle storie che vogliamo raccontare in questo franchise. Esattamente come sarà e quale sarà il concetto è ancora troppo presto per annunciarlo, ma ciò che è certo è che questa non è la fine del franchise di Clair Obscur".

Naturalmente, vogliamo evitare Clair Obscur: Expedition 33 spoiler per chiunque non l'abbia ancora giocato (anche se certamente dovresti; leggi la nostra recensione), ma probabilmente sarà una storia abbastanza autonoma, anche se il prossimo gioco condivide lo stesso universo.

Cosa ne pensi? Dovresti Sandfall Interactive creare di nuovo qualcosa di completamente nuovo la prossima volta, o sei entusiasta di tornare nel loro mondo unico?

