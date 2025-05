Sandfall Interactive non esclude una versione Switch 2 di Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Non è passato quasi un giorno da quando Clair Obscur: Expedition 33 è stato rilasciato senza che avessimo motivo di tornare a questo fantastico gioco di ruolo che è riuscito ad affascinare sia la critica che i giocatori. È ora disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X ed è incluso anche in Game Pass.

Le vendite sono state molto buone, ma il rilascio di Clair Obscur: Expedition 33 in più formati darebbe comunque la possibilità di ottenere risultati ancora migliori - e forse è qualcosa che lo sviluppatore francese Sandfall sta prendendo in considerazione. In un'intervista video ospitata da Mistermv, il capo dello studio Guillaume Broche dice (tradotto da Mp1st):

"Beh, a questo punto, considerando il successo del gioco, cambia tutto. Quindi, chiaramente, è troppo presto per dirlo, ma siamo in una situazione in cui... Diciamo che ci sono molte opportunità che si presentano - troppe contemporaneamente - e stiamo cercando di capire cosa cercheremo e cosa no. Ma sì, è sicuramente qualcosa che potrebbe essere interessante".

Un gioco come Clair Obscur: Expedition 33 si adatterebbe sicuramente a Switch 2, ma resta da vedere se accadrà davvero. Tuttavia, il fatto che gli sviluppatori siano chiaramente curiosi della questione sembra molto promettente.