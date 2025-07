Sandra e Nicole si riuniscono in Practical Magic 2

HQ

Nicole Kidman e Sandra Bullock riprendono ufficialmente i loro ruoli nei panni delle magiche sorelle Owens in Practical Magic 2 e le riprese sono già in corso. La Kidman ha celebrato l'occasione condividendo un'istantanea dal set su Instagram, in cui lei e la Bullock si vedono abbracciati accanto a una lapide, riaccendendo quell'estetica gotica accogliente che i fan amano.

Dietro le quinte, Akiva Goldsman torna come co-sceneggiatore insieme a Georgia Pritchett di Succession, mentre Susanne Bier (Bird Box, The Perfect Couple) si occupa della regia. Secondo il team creativo, non stanno cercando di reinventare la ruota, ma l'obiettivo è quello di riconquistare il nucleo emotivo dell'originale: sorellanza, amore e magia quotidiana.

Volti familiari come Dianne Wiest e Stockard Channing sono tornati nei panni delle zie deliziosamente eccentriche, affiancate da un nuovo cast fresco tra cui Joey King (che interpreta la figlia di Sally), Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod. Assente in particolare Evan Rachel Wood, che ha rivelato di essersi offerta di tornare, ma alla fine è stata ripresa.

La storia è basata sul romanzo sequel di Alice Hoffman The Book of Magic, con Goldsman e Pritchett che traggono ispirazione dal ricco e mistico mondo di Hoffman. Con una premiere fissata per il 18 settembre del prossimo anno, la congrega sta crescendo e le aspettative sono alte.

Sei entusiasta per il ritorno delle streghe Owens?