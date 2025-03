Santiago Segura è scioccato dall'avanzata dell'intelligenza artificiale nell'industria cinematografica: "Tra due o tre anni andrete fuori di testa"

HQ

AI, intelligenza artificiale. La parola d'ordine, la tecnologia in voga. È la barca su cui tutti vogliono saltare, sia per trarne vantaggio sia per vedere dove sta andando (e se si scontrerà con i propri interessi umani). Ci sono settori in cui questa tecnologia genera qualche conflitto interno, e una delle figure che lo ha visto in prima persona è il regista spagnolo Santiago Segura. Durante la recente presentazione del San Diego Comic-Con a Malaga, l'attore (che ha presentato l'evento) ci ha rilasciato un'intervista in cui, oltre a chiacchierare della sfida di cercare di esportare un modello di film comico all'estero, ci dà anche la sua posizione sull'intelligenza artificiale.

"Sono ancora sotto shock," Ha commentato Segura. "Di recente ho visto il trailer di un film. L'intera immagine è realizzata completamente in AI. Ed è un'azienda americana (...) Il budget è di circa $ 500.000. Il che è incredibile. E cosa hanno intenzione di fare? In questo momento, il trailer sembra patetico. È senz'anima. Ma tra due o tre anni andrai fuori di testa".

Santiago Segura ha riflettuto sul fatto che la tecnologia in sé è una cosa straordinaria, ma che non è "molto contento" di come intendono usarla oggi. "Ti ricordi il formato digitale, il primo film girato in digitale? Julie e Julia, credo. Allora pensavamo che fosse patetico. E ora non riesco a capire la differenza tra la pellicola di celluloide e il digitale".

"Perché l'intelligenza artificiale, forse è terribile per alcune cose, come l'arte. Ma per cose come la scienza è incredibile. Non sono contrario, ma non sono contento". E qui è più preoccupato dell'uso che può avere per sostituire gli attori umani, e del fatto che devono essere protetti.

"Sai qual è il problema? Di solito, la tecnologia va avanti rispetto alla legge".

