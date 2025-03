Santorini dà il benvenuto alla prima nave da crociera dopo la crisi del terremoto L'isola greca riapre ai turisti, segnando una ripresa speranzosa dopo un periodo turbolento.

HQ Le ultime notizie sulla Grecia . Santorini, l'iconica destinazione turistica della Grecia, ha riaperto le sue porte al mondo, con la prima nave da crociera della stagione che ha attraccato domenica, segnalando un ritorno alla normalità dopo l'ondata di terremoti. L'attività sismica, che aveva causato notevole preoccupazione e portato a misure di emergenza, aveva fatto temere alla gente del posto una stagione turistica perduta. Con milioni di persone che affollano Santorini ogni anno, l'economia dell'isola dipende profondamente dal turismo. La crociera Celestyal Discovery, che ha trasportato circa 1.700 turisti, ha segnato un inizio di speranza poiché i passeggeri hanno espresso fiducia nella sicurezza dell'isola. Per ora, resta da vedere come si svilupperà la ripresa nei prossimi mesi. Santorini, Grecia // Shutterstock