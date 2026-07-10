Saoirse Ronan rapisce un bambino in Bad Apples di Paramount
Il film di commedia nera debutterà a settembre.
Come affronteresti l'insegnamento con un bambino delinquente? Per Saoirse Ronan, la risposta a questa domanda è piuttosto semplice.
Nella prossima dark comedy della Paramount intitolata Bad Apples, Ronan interpreta un'insegnante di scuola elementare in difficoltà, coinvolta in un caso di rapimento dopo un incontro fatale con uno dei suoi alunni delinquenti fuori scuola. In sostanza, dopo che il bambino minaccia di rivelare al mondo che la Maria di Ronan lo ha 'attaccato', decide semplicemente di rapirlo, rinchiuderlo nel suo seminterrato e poi lavorare costantemente alla riabilitazione del bambino mentre il mondo si affanna a ritrovare il ragazzo scomparso.
Diretto dal regista Jonatan Etzler, Bad Apples dovrebbe arrivare al cinema già il 18 settembre, con Ronan che reciterà accanto al giovane talento di Eddie Walker, che interpreta il giovane delinquente. Dai un'occhiata al trailer di Bad Apples qui sotto.