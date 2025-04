Sapevi che dire "per favore" e "grazie" a ChatGPT sta bruciando milioni? I suggerimenti educati alla tua IA si stanno sommando e non si tratta solo di buone maniere, ma di milioni di elettricità.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Avete sentito bene. Sembra che l'aggiunta di un "per favore" o di un "grazie" quando si interagisce con l'intelligenza artificiale abbia un prezzo elevato. Secondo Sam Altman, questi scambi di battute educate stanno accumulando decine di milioni di costi informatici. Mentre alcuni potrebbero vederla come una battuta spensierata, uno sguardo più approfondito rivela una preoccupazione ambientale. Una singola e-mail di 100 parole generata dall'intelligenza artificiale consuma una notevole quantità di elettricità, equivalente a una parte sostanziale dell'energia utilizzata da una famiglia media per un'ora. Nonostante questi costi, alcuni esperti sostengono che un linguaggio educato dà il tono a risposte più produttive e chiare. Tuttavia, con i data center che già consumano circa il 2% dell'elettricità globale, i costi, sia finanziari che ambientali, stanno aumentando rapidamente. ChatGPT // Shutterstock