Sarah Bond, capo di Xbox: "L'hardware è assolutamente al centro di tutto ciò che facciamo"

Ormai sappiamo che Microsoft ha piani ambiziosi per una nuova Xbox. L'hanno detto loro stessi più volte, e fughe sempre più frequenti e sostanziali puntano nella stessa direzione, con una console ibrida che può funzionare anche come PC.

Ma molti si sono chiesti quanto sia davvero importante per Microsoft avere una console, soprattutto ora che affermano che tutto è una Xbox. In un'intervista con Fortune Magazine, la responsabile di Xbox Sarah Bond è stata interrogata su questo e dice di credere che una Xbox dedicata sia ancora molto importante:

"L'hardware è assolutamente centrale in tutto ciò che facciamo in Xbox, perché sappiamo che i nostri giocatori più preziosi, le persone che amano Xbox, amano l'esperienza hardware, ed è per questo che stiamo lavorando al nostro hardware di nuova generazione."

La capo Xbox Sarah Bond.

Bond continua parlando un po' della console e sembra confermare le voci secondo cui sarà strettamente legata al PC per chi vuole sfruttare i vantaggi di quel formato o passare da un formato all'altro - e ancora una volta ne sottolinea le prestazioni:

"Sarà un'esperienza potente, e che permetterà anche alle persone di portare con sé la propria libreria, ed è anche questo ciò che conta davvero qui, sapendo che mentre le persone vogliono giocare alla loro libreria assolutamente sulla console, vogliono anche poterla giocare su PC o trasmetterla in streaming sul cloud.

E così l'esperienza Xbox inizia con la console, ma poi offre qualcosa alle persone che possono vivere su tutti gli schermi se lo desiderano, portando con sé la loro libreria, la loro comunità, la loro identità e il negozio ovunque vadano."

Sembra improbabile che vedremo la prossima generazione di Xbox ai Game Awards il mese prossimo (anche se Xbox Series X è stata annunciata durante la fiera del 2019), ma l'anno prossimo Xbox celebrerà il suo 25° anniversario con molte promozioni e giochi entusiasmanti e, secondo diverse voci, la prossima Xbox sarà lanciata nel 2027. Pertanto, non sembra del tutto improbabile che vedremo la nuova console il prossimo anno, anche se nulla è stato confermato.