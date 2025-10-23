Sarah Bond dichiara la fine dell'esclusività della console

HQ

I giochi che in precedenza erano legati e disponibili solo su Xbox hanno iniziato ad apparire sempre più spesso anche su altre piattaforme. All'inizio in modo timido e cauto, con i vertici di Xbox che hanno ripetutamente affermato che si trattava solo di pochi giochi selezionati. Ma con il lancio ufficiale di Forza Horizon su Playstation, che sembra essere stato un enorme successo, non c'è dubbio che ora sia solo questione di tempo prima di vedere anche Halo e altri blockbuster diffondersi a macchia d'olio.

Se questo sia un bene o un male è una questione di discussione. Ma per il capo di Xbox, Sarah Bond, non c'è dubbio che questa sia la strada: il futuro, poiché in una recente intervista descrive i giochi esclusivi per console come un concetto obsoleto. Bond ha anche continuato a spiegare come i giocatori abbiano lentamente iniziato a rendersi conto dei numerosi vantaggi di poter godere dello stesso gioco ovunque, con tutti.

Parlando con Mashable ha detto:

"I giochi più grandi del mondo sono disponibili ovunque. Guardi Call of Duty, guardi Minecraft, guardi Fortnite, guardi Roblox... Questo è in realtà ciò che sta davvero guidando la comunità nei giochi. È lì che le persone si riuniscono. E l'idea di bloccarlo a un negozio o a un dispositivo è antiquata per la maggior parte delle persone".

"Vuoi essere in grado di giocare con i tuoi amici ovunque, indipendentemente da ciò che stanno facendo. E ci stiamo davvero appoggiando a questo con questa esperienza Rog Ally X. Ti apre un altro modo di giocare, così come il cloud, il PC e le console che tutti abbiamo in salotto"

Sei d'accordo con quello che dice Sarah Bond? L'esclusività della console è un ricordo del passato?