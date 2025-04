Sarai in grado di guardare Captain America: Brave New World a casa la prossima settimana

HQ

Sembrava molto probabile che con l'arrivo nei cinema all'inizioThunderbolts* di maggioCaptain America: Brave New World sarebbe diventato visibile da casa nelle settimane precedenti. Questo è stato ora confermato da Disney e Marvel Studios, dove è stato rivelato che il film uscirà in digitale il 15 aprile e il suo debutto in Blu-Ray fisico subito dopo, il 13 maggio.

Anche se non abbiamo alcuna informazione sulla data di debutto di Disney+, va detto che in genere alla Disney piace portare i suoi film cinematografici sulla sua piattaforma di streaming intorno - o appena prima - al momento del loro debutto fisico, il che significa che non sarebbe una sorpresa vedere Captain America 4 su Disney+ a fine aprile o all'inizio di maggio.

