Saros finalmente ha una Modalità Foto

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Housemarque continua a fare giochi straordinari, ma sembra che Saros non stia ottenendo il successo commerciale che merita. Forse l'ultimo aggiornamento può aiutare l'esclusiva PS5 a vendere meglio.

Lo studio finlandese ha rilasciato una nuova patch che finalmente introduce una Modalità Foto a Saros. Questo non ci permetterà solo di giocare con la fotocamera, aggiungere filtri, modificare i colori e altro mentre tutto è in pausa, ma porta anche qualche vantaggio per i cacciatori di trofei aggiungendo nove nuovi trofei che ci sfidano a usare la Modalità Foto in modi diversi.

L'aggiornamento 01.005.001 supera queste aggiunte rendendo le scene dei boss più fluide e correggendo altri piccoli problemi, quindi un gioco già fantastico continua a migliorare.