Saros Guida: Come iniziare e tutto ciò che devi sapere su attributi, armi, risorse e altro ancora

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Dopo aver dovuto aspettare mezzo decennio, lo sviluppatore Housemarque è finalmente tornato con un nuovissimo titolo d'azione. Basandosi sulla formula che ha impressionato tanti al debutto di Returnal, il nuovo Saros è un progetto roguelite più indulgente, in cui ci sono elementi di checkpoint solidi e anche un sistema di progressione che rende il protagonista Arjun Devraj più forte dopo ogni singola partita.

Poiché ci sono parecchie parti in movimento, abbiamo pensato che potesse essere utile avere una guida in stile glossario che approfondisca ogni singolo attributo, 'valuta', potenziamento, cosa c'è da sapere su di essi, e come puoi usare queste informazioni a tuo vantaggio per conquistare Carcosa.

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Quali sono le caratteristiche chiave di Arjun?

Per cominciare, quando apri la pagina Stato nel gioco, noterai un sacco di parole che forse non sono del tutto spiegate bene. "Comando" e "Spinta" sono solo due esempi degli attributi fondamentali di Arjun che influenzano le sue prestazioni in combattimento, quindi chiudiamo qualsiasi confusione possiate avere.

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Competenza - Questo è il 'livello' base di Arjun all'inizio di ogni partita. Più alto è il livello, migliori sono le armi e le abilità che troverai fin dall'inizio nei forzieri e occasionalmente dai nemici sconfitti. Gli strumenti con Competenza Superiore possono avere danni aumentati, perk aggiuntivi, una serie di benefici aggiuntivi rispetto a quelli con Competenza più bassa, e puoi aumentare la Competenza base in modo permanente acquisendo potenziamenti al Passaggio e temporalità raccogliendo Lucenite durante le partite.

- Questo è il 'livello' base di Arjun all'inizio di ogni partita. Più alto è il livello, migliori sono le armi e le abilità che troverai fin dall'inizio nei forzieri e occasionalmente dai nemici sconfitti. Gli strumenti con Competenza Superiore possono avere danni aumentati, perk aggiuntivi, una serie di benefici aggiuntivi rispetto a quelli con Competenza più bassa, e puoi aumentare la Competenza base in modo permanente acquisendo potenziamenti al Passaggio e temporalità raccogliendo Lucenite durante le partite.

Integrità - Questa è la statistica di salute di Arjun.

- Questa è la statistica di salute di Arjun.

Potere - Questa è la statistica energetica di Arjun, con statistiche di Potenza più elevate che rendono l'abilità dello scudo più efficace e più rapida da ricaricare.

- Questa è la statistica energetica di Arjun, con statistiche di Potenza più elevate che rendono l'abilità dello scudo più efficace e più rapida da ricaricare.

Resilienza - Una statistica di salute aggiuntiva. Maggiore Resilienza significa che avrai un'Integrità più alta.

- Una statistica di salute aggiuntiva. Maggiore Resilienza significa che avrai un'Integrità più alta.

Comando - Un sottoprodotto della statistica Potere. Un valore di Comando più alto significa una maggiore capacità di scudo e un uso più frequente delle Armi Potenziate.

- Un sottoprodotto della statistica Potere. Un valore di Comando più alto significa una maggiore capacità di scudo e un uso più frequente delle Armi Potenziate.

Drive - Il tasso con cui ottieni Lucenite - la risorsa chiave necessaria per aumentare la Competenza in ogni run.



Quali sono le risorse/valuta/oggetti che raccolgono e cosa fanno?



Lucenite - Questa è la valuta base che si trova in tutta Carcosa. Queste piccole sfere dorate luminose aumentano la Competenza durante una partita e possono essere usate per acquistare potenziamenti come Primaria al Passaggio, se riesci a riportarne abbastanza.

- Questa è la valuta base che si trova in tutta Carcosa. Queste piccole sfere dorate luminose aumentano la Competenza durante una partita e possono essere usate per acquistare potenziamenti come Primaria al Passaggio, se riesci a riportarne abbastanza.

Halcyon - Una risorsa molto più rara che è limitata a un certo numero per bioma/regione di Carcosa. È una sfera viola luminosa che può essere usata per acquistare potenziamenti specifici al Passaggio.

- Una risorsa molto più rara che è limitata a un certo numero per bioma/regione di Carcosa. È una sfera viola luminosa che può essere usata per acquistare potenziamenti specifici al Passaggio.

Etere - Questi sono drop di salute che si trovano durante le partite. Hanno un aspetto verde luminoso caratteristico.

- Questi sono drop di salute che si trovano durante le partite. Hanno un aspetto verde luminoso caratteristico.

Chiavi - Usate per aprire alcune porte chiuse e 'forzieri' d'oro prima che tu possa semplicemente sfondare quei forzieri.

- Usate per aprire alcune porte chiuse e 'forzieri' d'oro prima che tu possa semplicemente sfondare quei forzieri.

Artefatti - I modificatori che puoi trovare durante le partite. Questi avranno effetti solo positivi quando l'eclissi non è attiva, ma includeranno anche effetti negativi quando l'eclissi è attiva.

- I modificatori che puoi trovare durante le partite. Questi avranno effetti solo positivi quando l'eclissi non è attiva, ma includeranno anche effetti negativi quando l'eclissi è attiva.

Adrenalina - Gli effetti positivi che un Artefatto può portare.

- Gli effetti positivi che un Artefatto può portare.

Corruzione - Gli effetti negativi che un Artefatto potrebbe portare.



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Quali opzioni di armi ci sono?

Ci sono due tipi principali di armi; la tua arma effettivamente sparabile e l'attrezzo secondario che può essere usato quando hai accumulato abbastanza energia, tipicamente assorbendo proiettili blu.



Cannone a mano - Arma principale per pistola.

- Arma principale per pistola.

Fucile - Un'arma principale completamente automatica.

- Un'arma principale completamente automatica.

Fucile a pompa - Un'arma principale ad alto danno per il combattimento ravvicinato.

- Un'arma principale ad alto danno per il combattimento ravvicinato.

Balestra - Un'arma principale caricabile e a lunga distanza.

- Un'arma principale caricabile e a lunga distanza.

Chakram - Un'arma principale che spara con la lama sega e infligge danni lasciando lame nei nemici e anche ritraendo e incastrando lame.



Ognuna di queste armi principali è disponibile in una varietà di alternative e sotto-opzioni completamente casuali. Potresti trovare una Balestra che spara una serie orizzontale di proiettili, oppure una che lancia un effetto a forma di stella, o anche un cannone a mano progettato per scontri a distanza o magari uno progettato per la guerra ravvicinata. È tutta una questione di fortuna.

Ogni arma include anche una serie di piccoli vantaggi completamente casuali. Puoi ottenere i Proiettili Spettrali (colpi che possono attraversare il terreno) o Round Extra (per due proiettili in più per colpo), e puoi scoprire cosa fa ogni piccolo perk visitando la pagina Equipaggiamento nel menu.

Per quanto riguarda le armi potenziate, ci sono anche alcune opzioni.



Prominenza - Un effetto esplosivo simile a un RPG.

- Un effetto esplosivo simile a un RPG.

Dispiritor - Un effetto simile a un virus che prende di mira un nemico dall'interno.

- Un effetto simile a un virus che prende di mira un nemico dall'interno.

Nova Lancia - Uno strumento simile a un cecchino che richiede precisione ma colpisce davvero forte.

- Uno strumento simile a un cecchino che richiede precisione ma colpisce davvero forte.

Illumine - Un'arma simile a un raggio che infligge più danni più a lungo colpisce un nemico.



Come le armi principali, anche le armi potenti hanno effetti unici di cui si può leggere nella pagina Equipaggiamento. Questo potrebbe essere un effetto di respinta su Prominence chiamato Purge Blast, o anche un ulteriore generatore di proiettili chiamato Grape Missile.

Cosa sono i modificatori Carcosan?

Un altro aspetto che può causare un po' di confusione riguarda il sistema di modificatori in atto. Questo è un modo per rendere il gioco più facile o più difficile, con la ricompensa che è un combattimento meno impegnativo o ricompense maggiori. Puoi aggiungere Protezioni e Prove, che sono effettivamente modificatori positivi e negativi, rispettivamente, e l'unico problema è che puoi usare solo sei di ogni modificatore e tutto deve essere relativamente bilanciato.

Per quanto riguarda il funzionamento di questo, a ogni modificatore viene assegnato un valore, quindi se attivi Overlord Restoration per ricaricare la salute prima di un boss, assumerai un effetto -1, che potresti renderizzare attivando anche Growth Incapacitor I Trial per disabilitare la meccanica Second Chance e aggiungere +1 al tuo totale complessivo.

La chiave è che non puoi essere più di +/-4 sbilanciato in nessuna direzione, sia nelle Protezioni che nelle Prove. Consigliamo di decidere cosa non ti serve e poi introdurre i Modificatori Carcosan attorno a questo per rendere il gioco più facile come preferisci, dato che non c'è davvero motivo di non farlo. Cioè, dato che la storia principale spesso richiede di tornare al Passaggio dopo gli scontri chiave con boss nei biomi, tanto vale attivare la Prova di Distruzione degli Artefatti per distruggere un artefatto casuale raggiungendo un nuovo bioma e subire un cambio di bilanciamento di +2 che puoi usare a tuo vantaggio per far colpire Arjun più forte con la Protezione Potenziamento Danni (valutata a -2). Per esempio.

Oltre a questo, gli unici altri dettagli che vale la pena conoscere riguardano collezionabili che semplicemente aggiungono più worldbuilding e profondità narrativa al gioco. La maggior parte dei biomi offre Log Audio, Log Holo e Log di Testo da trovare, e ognuno amplierà il tuo Database così potrai imparare di più su Carcosa e superare meglio le minacce di questo mondo più ampio.

E questo è tutto. Da qui, si tratta semplicemente di trovare ciò che funziona per te, avere un po' di fortuna dalla tua parte per ottenere gli strumenti necessari, e poi essere efficace in combattimento, evitare proiettili e infliggere molti danni in cambio. Come nota finale, aggiungiamo che è una buona idea tenere con te eventuali oggetti di re-roll che trovi fino a quando non stai per affrontare un boss, dato che la maggior parte dei boss ha un paio di contenitori poco prima delle loro 'stanze' che puoi aprire. Quindi, se apri un contenitore e non trovi nulla di valore, almeno con questi oggetti puoi rifare l'equipaggiamento e magari trovare qualcosa di più utile.

Per saperne di più da Saros, assicurati di leggere la nostra recensione entusiastica del gioco per capire perché dovresti dare un'occhiata all'ultimo progetto di Housemarque.