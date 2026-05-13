Saros ha avuto un lancio modesto su PS5, secondo una società di analisi

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Se sei un utente PlayStation 5, potresti esserti ritrovato a dare un'occhiata alla sua ultima esclusiva di maggio. Saros, dei creatori di Returnal di Housemarque Games, è arrivato sulla console il 30 aprile, con ottime recensioni, che attualmente sono 87 su Metacritic.

Tuttavia, sembra che il lancio nelle vendite non sia stato così brillante come PlayStation Studios sperava. Secondo la società di analisi dati Alinea Analytics, Saros ha venduto circa 300.000 copie dal suo lancio. Questo lo collocerebbe leggermente indietro rispetto alla precedente uscita dello studio, Returnal (anch'essa esclusiva temporanea per PS5), nello stesso periodo, uscito sei mesi dopo il lancio della console, quando erano state vendute a malapena 8 milioni di unità PS5 in tutto il mondo.

Saros è arrivata proprio mentre Sony ha confermato di aver venduto circa 94 milioni di console in totale, e si potrebbe pensare che i dati per un lancio first-party come questo sarebbero dovuti essere molto più alti. Tuttavia, gli analisti suggeriscono anche che è molto possibile che l'attuale catalogo di giochi sia travolgente, mentre quando Returnal (il primo titolo uscito esclusivamente per PS5) è uscito, i giocatori erano desiderosi di nuove esperienze nella nuova generazione. Sottolineano anche che il prezzo attuale (80 €) non aiuta affatto questa azione e l'esperienza bullet hell a sparire sugli scaffali.

In assenza di dati ufficiali da parte di Sony stessa, cosa pensate del lancio di Saros, se queste cifre di vendita saranno confermate? Hai mai giocato?