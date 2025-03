Saros non avrebbe potuto essere realizzato se Housemarque fosse stato indipendente, secondo l'amministratore delegato

HQ

Come annuncio finale della presentazione State of Play di febbraio, abbiamo avuto modo di vedere Saros, il nuovo gioco dello studio Returnal Housemarque. Previsto per l'uscita nel 2026, Saros sembra essere un'ambiziosa epopea fantascientifica, ma a quanto pare non sarebbe potuta accadere senza Sony.

Parlando con l'outlet finlandese Helsingin Sanomat (via Wccftech), il CEO di Housemarque Illari Kuittinen ha spiegato che c'erano alcuni aggiustamenti da apportare, come la conformità alle pratiche HR di Sony, ma che il guadagno finanziario ne è valsa la pena.

Saros ' è apparentemente vicino a quello di Alan Wake 2, che era di circa 70 milioni di euro. Sappiamo molto poco di Saros, a parte il fatto che questo lo renderà sicuramente un progetto costoso e ambizioso per Housemarque. Considerando la buona volontà che ha conquistato con il fantastico Returnal, però, ci aspettiamo grandi cose dallo studio.