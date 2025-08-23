Satisfactory arriva finalmente su console a novembre

HQ

Il 4 novembre è il giorno in cui i giocatori su console possono rimboccarsi le maniche e iniziare a costruire imperi industriali. Il popolarissimo Satisfactory di Coffee Stalin sta finalmente facendo il suo tanto atteso debutto su Xbox Series e Playstation 5.

Il gioco è stato originariamente lanciato in accesso anticipato sei anni fa e, dopo cinque anni di intenso sviluppo, la versione 1.0 completa è arrivata nel settembre 2024. Divertente, coinvolgente e di dimensioni impressionanti: è un gioco che ha affascinato i giocatori di PC per anni. Ora i fan delle console possono aspettarsi nastri trasportatori che si intrecciano come spaghetti bolliti, armeggiare senza fine e l'eterna ricerca dell'efficienza produttiva.

Il lancio del 4 novembre si applica a Playstation 5 e Xbox Series X/S, ma Coffee Stain ha promesso anche versioni per Playstation 4 e Xbox One, anche se queste arriveranno un po' più tardi. Ciò significa che quasi chiunque abbia una console ragionevolmente moderna sarà presto in grado di godersi il sandbox industriale che ha già catturato milioni di giocatori PC in tutto il mondo.

Prenderai Satisfactory quando arriverà su console il 4 novembre?