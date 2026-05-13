Satoshi Shiki sul lavoro al prequel di Attack on Titan Before the Fall: "Abbiamo fatto così tanti incontri"

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Attack on Titan è una delle serie anime/manga più conosciute e amate che abbiamo visto finora. Creando un mondo unico e terrificante, il mangaka Hajime Isayama ha nascosto molte verità di Attack on Titan fino alla fine della serie, il che avrebbe potuto rendere un po' complicato realizzare il manga prequel Attack on Titan: Before the Fall.

Abbiamo parlato con l'illustratore di Before the Fall, Satoshi Shiki, al Comicon Napoli, chiedendogli come fosse riuscito a entrare in un franchise così grande e a rendere la storia tutta sua. "Ho lavorato sotto pressione, ma prima di iniziare, insieme all'autore, abbiamo fatto tante ore di riunioni," spiegò Shiki.

"Perché, per esempio, c'era una parte della storia che è la base di Attack on Titan. Oppure ci sono alcune parti o caratteristiche che, ovviamente, non si potrebbero distorcere o cambiare. Quindi, abbiamo avuto così tanti incontri e c'erano così tanti parametri che, ovviamente, ho dovuto rispettare."

Attack on Titan: Before the Fall si svolge 70 anni prima che Eren Yeagar entri nella storia, seguendo l'invenzione dell'equipaggiamento a movimento omnidirezionale, che permette all'umanità intrappolata all'interno delle mura di combattere più efficacemente contro i giganti titani che vogliono mangiarli. Non supera davvero il limite dei grandi spoiler, ma il prequel avrebbe potuto scontrarsi con alcuni eventi precedenti o cambiare il lore originale di Isayama, quindi anche se gli incontri erano lunghi, probabilmente erano meglio così. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Shiki-san qui sotto: