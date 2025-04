Saturday Night Live sta arrivando nel Regno Unito

Mentre Saturday Night Live è stato una parte fondamentale della televisione americana per diversi decenni, lo spettacolo non ha mai veramente trovato il suo posto in altri mercati. La serie comica ha avuto remake e varianti localizzate in Cina, Germania, Corea del Sud e Italia in passato, ma ora è il momento di portarla in un altro mercato, poiché un SNL del Regno Unito ha ricevuto il via libera da Sky.

Secondo Deadline, il remake intende debuttare nel paese a partire dal 2026 e, secondo il cast di star che appariranno su di esso, questo deve ancora essere affermato. Si noti che il creatore di SNL Lorne Michaels sarà il produttore esecutivo della serie britannica e, sebbene possiamo giustamente presumere che sarà trasmessa in diretta sabato sera nel paese, l'orario esatto in diretta deve ancora essere confermato.

Considerando che il SNL negli Stati Uniti tende a vedere l'apparizione di grandi guest star, possiamo senza dubbio aspettarci qualcosa di simile da questa variante, anche se la troupe principale sarà probabilmente composta da comici e attori comici.

Guarderai una versione britannica di SNL?