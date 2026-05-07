Saturday Night Live UK tornerà per una seconda stagione

Il prossimo fine settimana si terrà il penultimo episodio della prima stagione di Saturday Night Live UK, con Hannah Waddingham come conduttrice e Myles Smith apparirà il 9 maggio per altri sketch comici e performance musicali.

Con questo in arrivo e previsto per la prossima settimana l'ultimo episodio della stagione (dove Ncuti Gatwa condurrà e Holly Humberstone fornirà la musica), è stato ora rivelato che è stata ordinata una seconda stagione per lo show.

Non ci viene detto molto sui piani per questa prossima serie di episodi, solo che inizieranno a settembre e probabilmente vedranno di nuovo il cast principale e ricorrente, pronto a dare vita alla televisione notturna nel Regno Unito e in Irlanda.