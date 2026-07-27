Sauron sfida uomini, elfi e nani nella terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power

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Sì, possiamo sapere come finirà questa parte della storia della Terra di Mezzo, ma la grande guerra che deciderà la Seconda Era del Sole nella Terra di Mezzo sta per passare dalla pagina allo schermo televisivo nella terza serie di The Lord of the Rings: The Rings of Power. Sembra che la produzione stia ancora una volta alzando l'asticella per questa serie di episodi, dove ci attendono inaspettate riunioni sorprendenti, alleanze improbabili e il tanto atteso momento in cui Sauron forgia l'Anello per governarli tutti.

Prime Video ha colto l'occasione al San Diego Comic-Con per svelare il trailer della terza stagione e, già che ci erano, per rivelare il calendario di uscite, distribuito nel mese di novembre. I primi quattro episodi usciranno l'11 novembre, gli episodi 5 e 6 il 18 novembre, e gli ultimi due (7 e 8) il 25 novembre 2026.

Nel frattempo, non perdere il primo teaser della terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power e il poster qui sotto.