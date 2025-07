Sausage Party: Foodtopia ritorna ad agosto per una seconda stagione

Dite quello che volete su Sausage Party, la gente chiaramente apprezza il franchise altrimenti non avrebbe ricevuto una serie televisiva di follow-up, né una seconda stagione di quello show. Sì, i tuoi incubi si stanno realizzando, dato che questo agosto vedrà il ritorno di Sausage Party: Foodtopia, per un ulteriore ciclo di episodi che porteranno il cast in una città completamente nuova.

Dopo aver ucciso tutta l'umanità, Food ha ora creato la sua utopia nella città di New Foodland, un luogo accogliente e incantevole che è riuscito ad addomesticare gli umani rimasti, e che nasconde un oscuro segreto. Questa città sta pianificando una grande invasione nella casa dei protagonisti Frank, Barry e Sammy e, nonostante sia stato esiliato da quel luogo, spetta al trio prevenire l'attacco e salvare la situazione.

Come ci si aspetterebbe, la seconda stagione ha un cast equamente impilato, con i seguenti personaggi doppiatori; Seth Rogen, Will Forte, Edward Norton, Michael Cera, Sam Richardson, Ruth Negga, Yassir Lester, David Krumholtz, Marion Cotillard, Jillian Bell, Martin Starr, Melissa Villaseñor, Patti Harrison, Jay Pharoah, Miles Fisher, Haley Joel Osment e Andre Braugher.

Per quanto riguarda il ritorno di Foodtopia, la serie offrirà tutti i suoi episodi della seconda stagione in una volta sola il 13 agosto.