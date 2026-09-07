Saw: Anteprima Genesis: L'orrore asimmetrico riceve una svolta sanguinosa e enigmatica

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È davvero sorprendente che la serie Saw non fosse stata colpita dal bug dei giochi horror multiplayer asimmetrici prima di questo momento. Abbiamo visto l'arrivo di esperienze basate su Evil Dead e Killer Clowns from Outer Space prima che questa leggendaria saga horror facesse lo stesso, e dopo aver avuto l'opportunità di giocare un paio di partite d'azione da SAW: Genesis durante la Gamescom di quest'anno, sono più sorpreso che mai che abbiamo dovuto aspettare così a lungo.

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Lo dico perché, sebbene SAW: Genesis non sia esattamente una versione completamente innovativa della formula dell'horror asimmetrico, introduce alcune idee interessanti da cui penso il genere più ampio possa imparare. Per prima cosa, questo si gioca un po' come un survival horror multiplayer, nel modo in cui devi esplorare un livello lineare, raccogliendo indizi lungo il percorso, per poi risolvere un enigma e continuare ad avanzare. Gli enigmi ruotano attorno al trovare oggetti e informazioni necessarie per risolvere le sfide, molte delle quali richiedono un po' di ingegno e riflessione critica da parte del giocatore. Tutto questo mentre sei braccato da qualche PNG terrificante e mentre l'antagonista controllato dal giocatore del Giudice si aggira nel livello cercando costantemente di far inciampare i sopravvissuti.

Quindi, se lo si riduce alle basi, i fondamenti di SAW: Genesis sono molto simili a Dead by Daylight, The Texas Chainsaw Massacre, Venerdì 13, e la lista continua. La differenza è che questo è un gioco in prima persona, e allo stesso modo, i sopravvissuti hanno sfide molto più complesse da superare mentre affrontano un nemico meno diretto nel modo in cui appare per mettersi tra te e la salvezza. Anche se ammetto che non posso commentare molto sul ruolo del Giudice (uno dei primi architetti del mantra di Jigsaw, quindi non John Kramer) dato che ho avuto l'opportunità di giocare solo come uno dei sopravvissuti.

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A questo punto, la partita inizia con i tre sopravvissuti che si trovano in un corridoio polveroso della villa in cui è ambientato il gioco. Avanzi rapidamente fino a raggiungere l'atrio d'ingresso aperto, ed è allora che il 'divertimento' prende forma. Le mappe di SAW: Genesis sono generate proceduralmente, quindi non c'è necessariamente un unico modo di giocare, ma per la sessione di anteprima che ho vissuto, il primo enigma richiedeva di trovare leve e codici per aprire una porta chiusa a chiave. Questi erano distribuiti in questa parte della mappa, e sapevi generalmente dove trovarli poiché venivano evidenziati su una mini-mappa. La posizione esatta non veniva rivelata, ma come squadra di sopravvissuti sapevamo dove cercare e questo si è evoluto nel camminare lungo corridoi stretti pieni di trappole capaci di ferire il tuo personaggio o immobilizzarti temporaneamente, cosa che è l'ultima cosa di cui hai bisogno quando una mostruosa aberrazione è vicina.

Dato che il tempo non era dalla nostra parte - una scelta chiave di design, dato che i sopravvissuti hanno poco tempo per raggiungere la salvezza - ci siamo divisi e abbiamo cercato ciascuno un set di leve e codici, un compito che presto mi sono pentito quando un enorme bruto nemico controllato dal computer ha fatto irruzione da una porta e ha iniziato ad attaccarmi. La soluzione è stata saccheggiare un'arma da mischia rudimentale da una cassa vicina e poi usarla per spaccare il cervello del mostro, aprendo la strada davanti a sé. Poco dopo ho trovato la leva e trovato il codice scritto su un pezzo di carta incollato a un cadavere di maiale. Può sembrare strano, ma tienilo a mente per ciò che verrà.

Il tempo continuava a scorrere e ho deciso di sacrificare parte della mia vita per assicurarci di poter continuare. Questo si fa infilando il braccio in una scatola verde trasparente e recuperando il piccolo modello di Billy il burattino dall'interno. Questo è un gioco di Saw, quindi questo compito prevedeva molti oggetti appuntiti e lame, il che significava aggiungere qualche minuto in più al tempo a costo di una parte significativa (e irrecuperabile) della mia salute, mentre il burattino di Billy veniva rimosso definitivamente da questa scatola, rendendolo un investimento una tantum.

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Abbiamo installato le leve e inserito i codici e presto la porta si è aperta su una stanza più piccola che ospitava un enigma molto più complesso. Ti ricordi i maiali? L'obiettivo ora era esplorare la stanza e cercare le informazioni scritte su carta e graffette ai maiali. Questo potrebbe dire, per esempio, "gamba destra gialla", e si riferiva a trovare il cadavere segnato con vernice gialla e poi prendere la gamba destra per versarla in un calderone vicino. Con il tempo che scorreva a un ritmo di nodi, dovevamo preparare uno stufato malato di parti specifiche del corpo, danneggiato se avessimo provato a mettere la parte sbagliata nel melange. Tutto questo mentre trovavamo le parti necessarie per attivare il meccanismo di riscaldamento per bollire questa terribile zuppa, che era il passo successivo verso la salvezza.

La mia descrizione di questo enigma è molto più concisa rispetto alla nostra esperienza di team nel risolverlo, motivo per cui a metà ho dovuto fare un'altra riunione con Billy il Burattino da una nuova scatola, lasciandomi con poca salute disponibile ma anche tutta la squadra con poco tempo da provare. Per questo motivo, anche quando lo stufato era stato sufficientemente riscaldato, presto finimmo il tempo e diventammo vittime del sinistro gioco del Giudice.

Anche se ho notato che alcuni miei compagni hanno avuto difficoltà con questo stile più incentrato sugli enigmi di un gioco horror asimmetrico, personalmente l'esperienza è stata piuttosto rinfrescante e risultava piuttosto innovativa. Ci sono tutti i segni chiave di ciò che ci aspettiamo da questi giochi, ma combinati con una configurazione di sopravvissuti più soddisfacente ed esigente, meno dipendente dalla fuga da un killer travolgente e inarrestabile. La grande domanda è se questi enigmi avranno la rigiocabilità necessaria per un gioco di questo tipo, ma così com'è SAW: Genesis mi ha colpito abbastanza da meritare un gioco da seguire se ti piacciono questi stili di giochi. Ah e sì, a volte era piuttosto cupo e cruente, quindi Saw in quel modo molto autentico.