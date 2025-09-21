Scalebound potrebbe essere stato diverso secondo un editore giapponese afferma Hideki Kamiya

HQ

Ad oggi, uno dei più grandi "what ifs" nei giochi è Scalebound, un gioco d'azione che era in produzione a PlatinumGames con finanziamenti e supporto editoriale da parte di Microsoft. È stato un gioco che ha attirato l'attenzione di molti quando è stato annunciato e poi ha deluso ancora più persone quando alla fine è stato cancellato e chiuso.

Ci sono state recenti speranze che Scalebound possa essere riavviato, ma sembra ancora improbabile che il gioco vedrà la luce del giorno. Diciamo questo mentre l'ex capo di PlatinumGames Hideki Kamiya, che ora dirige lo sviluppatore Clovers Inc. e sta lavorando a un sequel di Okami, ha parlato con VGC dove ha suggerito che le cose sarebbero potute andare diversamente per Scalebound se il gioco fosse stato supportato da un editore giapponese.

"Penso che sarebbe stato diverso. Non voglio dire che se fosse stato un editore giapponese, il gioco sarebbe stato necessariamente completato e rilasciato, ma immagino che il processo stesso si sarebbe svolto in modo diverso.

"Le aziende giapponesi tendono ad essere più aperte alle nuove sfide e penso che le conversazioni sarebbero state più positive, del tipo: 'Ok, allora come dovremmo affrontare la questione insieme?' Per quanto mi riguarda, gli editori d'oltreoceano sembrano avere un desiderio molto più forte di vedere un prodotto finito il più rapidamente possibile. Se fosse stato un editore giapponese, credo che ci avrebbero dato più margine di manovra.

"Stiamo parlando di questo titolo specifico come esempio, tuttavia, non voglio che ci siano malintesi: il fallimento di Scalebound è stato in ultima analisi responsabilità di PlatinumGames, me stesso come direttore incluso. Ma poiché ora ho esperienza di lavoro con editori stranieri, sento che se mai si presenterà di nuovo, troveremo un modo per sfruttare i punti di forza di entrambe le parti".

Ti piacerebbe vedere Scalebound diventare finalmente realtà?