Scaloni commenta i dubbi di Messi sulla partecipazione alla Coppa del Mondo 2026: "Qualunque cosa decida..."

Leo Messi ha avuto una notte emozionante la scorsa settimana quando ha giocato quella che sarà sicuramente la sua ultima partita di calcio in Argentina... e ha lasciato molti fan preoccupati quando ha detto che potrebbe non giocare la Coppa del Mondo 2026. In effetti, "la cosa più logica" è che non ce la farà, anche se non ha ancora preso una decisione e non la prenderà per un po'.

Lunedì, prima dell'ultima partita dell'Argentina nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo contro l'Ecuador (martedì, 01:00 CET, 00:00 BST di mercoledì ora europea), all'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni è stato chiesto delle parole di Messi e lui ha rispettato la sua decisione. "Non ho parlato con Messi della prossima Coppa del Mondo. Qualunque cosa decida va bene".

Scaloni ha detto di non aver preso decisioni su quanti giocatori porterà ai Mondiali, suggerendo una transizione generazionale. "Sono emersi giovani giocatori che ci danno più verticalità, alcuni che giocano bene con la palla. L'idea del gioco non è diversa; L'identità è la stessa".

Tuttavia, sarebbe triste se Messi non facesse della Coppa del Mondo 2026 il suo "ultimo ballo", poiché sarebbe il campione in carica, e lo renderebbe l'unico giocatore ad essere apparso in sei Coppe del Mondo, dal 2006 al 2026... al fianco di Cristiano Ronaldo se anche lui farà la sua apparizione. Pensi che Messi arriverà alla Coppa del Mondo la prossima estate.