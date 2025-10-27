Scandalo in Turchia dopo che la Federcalcio ha rivelato che quasi un terzo degli arbitri professionisti scommette

HQ

Enorme scandalo in Turchia per quanto riguarda gli arbitri di calcio. Lunedì, la Federcalcio turca ha denunciato in una conferenza stampa che quasi due terzi degli arbitri ufficiali nel paese, attivi nei campionati professionistici, hanno un conto scommesse e 152 (dei 571 arbitri ufficiali riconosciuti dalla TFF) stanno scommettendo attivamente.

Si tratta naturalmente di una violazione del regolamento disciplinare da parte della TFF, che afferma, all'articolo 57, che "gli arbitri potrebbero incorrere in sospensioni delle partite o squalifiche arbitrali che vanno da tre mesi a un anno". Secondo quanto riferito, alcuni arbitri hanno piazzato scommesse in decine di migliaia di volumi, secondo DailySabah.

Il presidente della TFF Ibrahim Hacıosmanoğlu ha dichiarato che "Su 571 arbitri, 371 detengono conti scommesse e 152 sono attivamente giocatori d'azzardo. Siamo determinati a ripulire il nostro calcio da ogni ombra di corruzione. Non ci saranno eccezioni.Sette di questi arbitri lavorano nella Süper Lig, la massima divisione turca, dove giocano club come Galatasaray, Tranbzonspor e Fenerbahçe. Non sono stati forniti nomi.

Questo arriva dopo anni di sfiducia tra il pubblico e i club nei confronti degli arbitri turchi, con EFE che riferisce che è comune in Turchia per i club presentare reclami sugli arbitri. Lo scorso febbraio, la TFF ha nominato un ufficiale olandese, Slavko Vincic, nell'accesa partita tra Galatasaray e Fenerbahçe. José Mourinho, che all'epoca allenava il Fenerbahçe, ha parlato di arbitri di parte in turco, che gli hanno causato problemi con la TFF e gli è stata inflitta una multa pecuniaria.