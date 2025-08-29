Scarface reboot confermato con Danny Ramirez in testa

Quindi, sta succedendo di nuovo. Saluta il mio piccolo reboot! Sì, Scarface è stato reinventato per un pubblico moderno e l'attore Danny Ramirez sta entrando nel ruolo dell'iconico boss dei gangster. Il progetto è in fase di sviluppo con il produttore Tom Culliver, e l'obiettivo non è quello di rifare pigramente il classico di De Palma, ma di creare qualcosa di più vicino al romanzo originale di Trail del 1930.

Parlando con Deadline, Culliver ha spiegato:

"Non ci impegneremo in qualcosa se non abbiamo un modo unico e fresco per affrontarlo. Non vuoi fare cose in cui stai solo rifacendo cose per il gusto di farlo. Non lo faremo in modo vigliacco; Abbiamo qualcosa da dire con il materiale. Ce n'è stato troppo negli ultimi 20 anni per andare in giro a fare remake perché puoi agganciarti a un po' di pubblico incorporato nell'IP. Devi avere una nuova storia da raccontare al suo interno".

In altre parole, questo non vuole essere solo un altro remake vuoto. Per Ramirez, il ruolo è a dir poco un progetto da sogno. Dopo essere apparso in Top Gun: Maverick e Captain America: Brave New World, dice di essere pronto a salire sotto i riflettori come protagonista. Il ruolo gli dà anche l'opportunità di onorare sia la sua eredità colombiana che quella messicana.

La storia di "Scarface " è già stata adattata due volte: prima in "Scarface - The Shame of the Nation (1932) di Howard Hawks, e poi nel classico cult di De Palma del 1983 con Al Pacino.

La grande domanda ora è: abbiamo davvero bisogno di una terza versione di Scarface ? O siete curiosi di vedere Ramirez fare suo il ruolo?