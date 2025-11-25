Scarlett Johansson confermata come protagonista del suo primo film horror

HQ

Sebbene Scarlett Johansson sia un'attrice pluripremiata che ha vinto sia un BAFTA che un Tony ed è stata anche nominata per due Oscar, non ha mai evitato di mescolare produzioni più serie con film più commerciali e nerd.

L'abbiamo vista in Ghost in the Shell, nell'MCU e più recentemente in Jurassic Park - e ora sembra che il prossimo film horror venga il prossimo. Deadline riporta che questo sarà il suo primo film in assoluto nel genere, e apparentemente sarà una storia completamente nuova nell'universo de L'Esorcista, anche se non collegata ai progetti precedenti.

Lo sceneggiatore e regista è il maestro dell'horror Mike Flanagan, che in precedenza ha realizzato The Haunting of Hill House e Midnight Mass, tra gli altri, e ha questo da dire a riguardo:

"Scarlett è un'attrice brillante le cui interpretazioni coinvolgenti risultano sempre realistiche e autentiche, dai film di genere ai blockbuster estivi, e non potrei essere più felice di averla a far parte di questo film Esorcista."

Il coinvolgimento sia di Flanagan che di Johansson indica chiaramente grandi ambizioni con un budget sostanzioso, e non vediamo l'ora di scoprire di più in futuro.