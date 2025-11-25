Scarlett Johansson confermata come protagonista del suo primo film horror
Questa è una nuova avventura nell'universo classico di L'Esorcista, scritta e diretta da Mike Flanagan, lo stesso maestro dell'horror che ha realizzato La caduta della casa di Usher.
Sebbene Scarlett Johansson sia un'attrice pluripremiata che ha vinto sia un BAFTA che un Tony ed è stata anche nominata per due Oscar, non ha mai evitato di mescolare produzioni più serie con film più commerciali e nerd.
L'abbiamo vista in Ghost in the Shell, nell'MCU e più recentemente in Jurassic Park - e ora sembra che il prossimo film horror venga il prossimo. Deadline riporta che questo sarà il suo primo film in assoluto nel genere, e apparentemente sarà una storia completamente nuova nell'universo de L'Esorcista, anche se non collegata ai progetti precedenti.
Lo sceneggiatore e regista è il maestro dell'horror Mike Flanagan, che in precedenza ha realizzato The Haunting of Hill House e Midnight Mass, tra gli altri, e ha questo da dire a riguardo:
"Scarlett è un'attrice brillante le cui interpretazioni coinvolgenti risultano sempre realistiche e autentiche, dai film di genere ai blockbuster estivi, e non potrei essere più felice di averla a far parte di questo film Esorcista."
Il coinvolgimento sia di Flanagan che di Johansson indica chiaramente grandi ambizioni con un budget sostanzioso, e non vediamo l'ora di scoprire di più in futuro.