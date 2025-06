Scarlett Johansson diventa inglese in My Mother's Wedding

Luglio sarà un grande anno per Scarlett Johansson, poiché dopo aver lasciato il Marvel Cinematic Universe, ha trovato un nuovo importante franchise a cui attaccarsi sotto forma della serie Jurassic World. Il prossimo grande film, Rebirth, debutterà presto, ma oltre a questo sappiamo anche di un altro film in cui la Johansson apparirà.

È noto come My Mother's Wedding, ed è un dramma emotivo che segue tre sorelle che devono riunirsi e superare le loro banalità durante il... Bene... matrimonio della loro madre. La Johansson recita al fianco di Sienna Miller ed Emily Beecham, con Kristin Scott Thomas che appare come la madre titolare, e poiché tutte queste sono attrici inglesi o cresciute in Gran Bretagna, la Johansson si confronta con loro offrendo un accento inglese ondulato tutto suo.

Per quanto riguarda la data della premiere di My Mother's Wedding, questa è fissata per l'8 agosto, e per quanto riguarda la trama vera e propria, puoi vederla qui sotto.

In questa storia sentita e divertente, tre sorelle (Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham) tornano nella loro casa d'infanzia per un'occasione importante: il terzo matrimonio della loro madre due volte vedova (Kristin Scott Thomas). Durante il fine settimana, la famiglia si riunisce per celebrare il nuovo matrimonio, ma madre e figlie sono costrette a rivisitare il passato e confrontarsi con il futuro, il tutto con l'aiuto di un gruppo colorato di invitati al matrimonio inaspettati.