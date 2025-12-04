Scarlett Johansson è nelle trattative finali per un ruolo in The Batman - Part II

HQ

The Batman - Part II ha avuto un percorso difficile dopo il successo del primo film. Inizialmente, doveva uscire nell'autunno 2025, ma poi è stato posticipato all'autunno 2026, e poi di nuovo a ottobre 2027.

Come abbiamo già riportato, le riprese inizieranno la prossima primavera, quindi sembra che questa volta riusciranno effettivamente a rispettare la data di uscita. E ora ci sono segnali che il lavoro è in pieno svolgimento. Deadline riporta che l'ex eroina Marvel Scarlet "Vedova Nera" Johansson è in trattative finali per un ruolo ancora da rivelare in The Batman - Part II.

Possiamo solo speculare su chi interpreterà. Ci sono diversi personaggi iconici possibili come Harley Quinn, Poison Ivy, Talia al Ghul e Lady Shiva - o personaggi più concreti come Barbara Gordon o Vicki Vale. Tuttavia, notiamo che molti nelle sezioni commenti sui social media sperano in Andrea Beaumont - il che sarebbe senza dubbio entusiasmante.

