Scarlett Johansson sul film Tower of Terror: "È un osso duro"

HQ

La Disney è nota per aver realizzato film su alcune delle sue famose attrazioni del parco a tema, con vari gradi di successo. Mentre Haunted Mansion ha finito per essere un po' ondulato, Pirates of the Caribbean è un enorme successo al botteghino e un esempio concreto che gli adattamenti delle giostre dei parchi a tema possono funzionare. È per questo che un film basato sulla giostra Twilight Zone Tower of Terror non è in realtà un'idea folle, anche se si sta rivelando un po' un mal di testa da creare.

Parlando di come stanno andando i lavori sul film annunciato da tempo, la protagonista Scarlett Johansson ha affermato che la mancanza di tradizioni sta rendendo difficile creare un'idea chiara e coerente. Parlando con Entertainment Weekly, Johansson ha spiegato:

"È un osso duro da decifrare. Più difficile di quanto pensi, perché la corsa in sé, c'è un po' di tradizione, ma è... Non voglio dire sottile, ma lo è, più o meno!"

Continua: "Questo fa parte del mistero della corsa. È stato un progetto divertente su cui lavorare, perché è un progetto a cielo aperto. Ha anche dimostrato di essere un osso duro. Ma risolveremo il caso. Sta prendendo forma!"

Non c'è una data fissata su quando il filmTower of Terror potrebbe arrivare, se mai arriverà, ma chiaramente c'è ancora speranza che il film venga realizzato.