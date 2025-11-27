Scarpe da ginnastica SNES? Designer unisce le scarpe Nike Air Max con una SNES per un'unità console strana ma funzionante

HQ

Per celebrare i 35 anni dal lancio del Super Nintendo Entertainment System (SNES) in Giappone, Nintendo ha collaborato con il designer creativo Gustavo Bonzanini per un set di scarpe strane e peculiari che includono una console SNES funzionante e completamente funzionante integrata.

Considerate le Air SNES, le scarpe prendono le scarpe da ginnastica Nike Air Max degli anni '90 e riescono a inserire una console SNES funzionante nel loro telaio per creare un paio di scarpe che fungono anche da console per videogiochi funzionante.

Secondo Engadget, l'idea è stata resa viva utilizzando un Raspberry Pi Zero W usando il software emulatore RetroPie in una configurazione personalizzata per adattare un SNES alla linguetta delle scarpe Nike Air Max. La struttura generalmente piccola delle scarpe però significa che non è una piattaforma di gioco molto efficace, poiché dispone solo di una batteria che dura 30 minuti, anche se ha una porta HDMI come uscita, oltre a connettori display per chi cerca ancora più tocco retrò.

Si dice che la scarpa sia compatibile con controller SNES e opzioni 8BitDo tramite il Mod Kit che funziona con Raspberry Pi wireless tramite Bluetooth.

