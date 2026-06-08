Scary Movie 6

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Bene, iniziamo con un po' di contesto. Prima di tutto: credici o no, non ho praticamente alcun legame con il franchise Scary Movie. Non li ho mai, nemmeno quando ero adolescente in pubertà, quando usciva il primo film, li ho trovati divertenti. Ma ho visto Ghettoblaster (o Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood, come dice il titolo originale) quando avevo 10 o 11 anni. C'erano scene divertenti, anche se a quell'età non avevo visto nemmeno metà dei film che stavano parodiando.

Comunque, detto questo, le mie aspettative per il nuovo film horror erano già basse fin dall'inizio, ma (perché c'è sempre un ma) ho comunque sentito un piccolo, microscopico barlume di speranza. Nella mia mente ingenua, pensavo che sicuramente non avresti dissotterrato e rilanciato un franchise 26 anni dopo l'uscita del primo film a meno che non avessi davvero una buona idea, o imparassi qualcosa lungo il percorso? Stavo per scrivere qualcosa su "maturato", ma mi asterrò.

Comunque. La trama, per chi ci tene:

"26 anni dopo essere fuggiti da Ghostface, i 'Quattro' originali sono di nuovo il bersaglio dell'assassino, e nessuna serie di film horror è al sicuro. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") e Regina Hall ("Brenda") si riuniscono insieme ai favoriti di ritorno e ai nuovi volti, per farsi strada tra reboot, remake, reboot di remake, prequel, sequel, spin-off, horror d'autore, storie d'origine, tutto ciò che è considerato iconico, e ogni singolo 'capitolo finale' che in realtà non è l'ultimo.

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"Niente è sacro. Nessun espediente narrativo è sicuro. Tutti i confini vengono superati. I fratelli Wayans sono tornati per cancellare la cancel culture."

Ghostface prende la metropolitana.

Concentriamoci su questo. "Niente è sacro. Tutti i confini sono stati superati." Davvero? Beh, parecchie lo sono, ad essere onesti...

In realtà non sembra nemmeno che ci stiano provando. Ad esempio, c'è un personaggio che gioca con disforia di genere e transfobia che avrebbe potuto essere reso sia provocatorio che divertente. Purtroppo, gli sceneggiatori mancano della finezza o del tocco comico necessari per rendere tutto ciò realtà. Lo stesso vale, purtroppo, per il resto del film e ogni tentativo di umorismo. Si aggiungono battute sul pregiudizio razziale, e lì è esattamente lo stesso, perché avrebbe potuto essere efficace e divertente, ma è completamente sprecata.

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Sembro forse il più secco e senza umorismo del mondo mentre scrivo questa recensione? In realtà mi piace la comicità, ma mi aspetto un certo grado di qualità. Mi piace persino l'idea delle parodie, anche se ce ne sono poche che riescono davvero a farlo bene. Qui, ho sorriso in due occasioni durante tutto il film... La prima volta è stata nell'inizio, dove Teyana Taylor (che interpreta se stessa) viene aggredita da Ghostface in un vicolo di New York. Lei urla e la strada si riempie di gangster che corrono, saltano giù dalle auto, vengono calati con corde da un elicottero e infine arriva un ritardatario su uno scooter elettrico. È allora che ho effettivamente sorriso.

Le cose stanno sfuggendo di mano, ma non in senso positivo.

Non mi aspetto alcuna brillantezza comica, anzi è il contrario. Mi aspetto una commedia adolescenziale che giochi su razzismo, sesso e umorismo da bagno. Va bene così, soprattutto quando hai una serie di film horror brillanti da parodiare, come Get Out, Sinners, M3GAN e Terrifier, solo per citarne alcuni. Mettere insieme un intero team composto da sceneggiatori, registi, produttori e attori e riuscire a creare una commedia di 90 minuti che a malapena suscita una risata è affascinante di per sé. A questo si aggiunge il fatto che gran parte dell'umorismo sta nel fatto che gli attori fanno smorfie o fanno voci buffe. Sono pochissimi attori che riescono a fare un umorismo del genere, e Marlon Wayans e compagnia non sono tra questi.

Certo, posso essere uno spettatore pignolo, ma adoro i piaceri colpevoli, inclusi i film sciocchi, film così brutti da essere belli. È lì che avrei voluto che finisse Scary Movie, perché la premessa di base è così semplice e si potrebbe fare qualcosa di davvero divertente. È infantile, ma nel modo sbagliato, rumoroso, ma più imbarazzante di qualsiasi altra cosa, e quasi ti vergogni per il cast e quasi vorrai raccogliere fondi per le pale per aiutarli a seppellire le rispettive carriere. Così male? Sì, è così grave. Quello che otteniamo è una commedia che in realtà non è affatto divertente.

Ma sai una cosa? Ho due cose positive da dire su Scary Movie. La prima è che finisce. La seconda è che abbraccia le critiche critiche critiche sulle copertine aggiornate. Purtroppo, questo è infinitamente più divertente del contenuto stesso. Per favore, fatti un favore e passa il tuo tempo a guardare qualcos'altro che sia davvero divertente.