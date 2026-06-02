Scary Movie è "tornato a cancellare la Cancel Culture" con un trailer finale

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Mancano solo pochi giorni al ritorno di Scary Movie con un sesto capitolo, semplicemente intitolato Scary Movie, il cui slogan promette che il gruppo è "tornato a cancellare la Cancel Culture." Ora, è stato rilasciato un trailer finale, che offre un'anteprima di ciò che attende il pubblico il 5 giugno - e sembra davvero un viaggio nel passato.

Nulla sembra sacro, e il team affronta anche le ultime tendenze dell'orrore con precisione chirurgica; E considerando la rinascita che il genere horror ha visto negli ultimi cinque-dieci anni, non manca certo materiale da prendere in giro. Guarda qui sotto il trailer finale.