Sceye fornirà dirigibili per reti 4G e 5G aeree

Sebbene i satelliti possano sembrare dominare le aree remote del mondo che necessitano di internet, la HAPS High Altitude Platform Station è in sviluppo da tempo, con diverse aziende concorrenti che cercano tutte di dipendere dalla fonte almeno 2,2 miliardi di persone che non possono ottenere internet tramite cavi in fibra ottica come noi.

Il 5G fornito tramite dirigibili e droni che volano a 20 km di altitudine è molto più vicino a offrire una vera concorrenza ai sistemi satellitari come Starlink.

Sceye è una di queste aziende con un focus sulla connettività stratosferica, inclusa la fornitura di dati in tempo reale e rilevazioni relative a perdite di metano, eruzioni vulcaniche, condizioni meteorologiche estreme e incendi boschivi, e ha recentemente ricevuto un grande finanziamento dalla NASA per combinare la sua piattaforma ad alta quota con sensori iperspettrali specializzati. Il sistema Sceye consente anche la formazione del fascio e la messa a fuoco sulla larghezza di banda con una latenza dichiarata di 20 ms che, a seconda di indagini o dati, è inferiore alla metà di quella di un sistema Starlink. I loro dirigibili sono noti per utilizzare materiali all'avanguardia, più leggeri e resistenti rispetto alle piattaforme concorrenti, ma anche resistenti alla temperatura del vento e alle radiazioni solari, permettendo mesi di funzionamento con la massima autonomia ancora da testare. L'azienda è stata fondata più di dieci anni fa dal danese Mikkel Frandsen, ma ha sede negli Stati Uniti.

Ora SoftBank, una delle più grandi società di investimento tecnologico al mondo, ha avviato un accordo con Sceye per utilizzare i loro dirigibili come torri cellulari 4G e 5G a bordo, al fine di fornire accesso a internet a chi attualmente non ne possiede. Questo è possibile perché Sceyes HAPS è alimentato da energia solare, che naviga a 18.000 metri 24 ore su 24 e opera durante la notte, grazie all'elevata quantità di energia che può essere immagazzinata con la tecnologia moderna.

Secondo un comunicato stampa, SoftBank ha ottenuto i diritti esclusivi per schierare dirigibili stratosferici sopra il Giappone e questo sarà combinato con nuove linee di comunicazione per abilitare non solo il servizio telefonico ma anche l'internet a banda larga in aree attualmente prive di copertura. Nel lungo periodo SoftBank utilizzerà anche piattaforme aeree senza pilota, ma attualmente solo i sistemi basati su dirigibili sono in grado sia di volare che di fornire internet tutto il giorno grazie all'elevata capacità di carico e al sistema solare Sceyes da 10 kW.

Sebbene costoso, un dirigibile può sostituire fino a 25 torri telefoniche convenzionali secondo uno studio recente dell'Università Aalto.