Scherzoso su TikTok arrestato dopo aver versato il liquido detergente sul sushi

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Un "burlone" di 43 anni su TikTok è stato arrestato in Giappone dopo aver pubblicato un video in cui versa del detergente sul sushi in un ristorante. L'incidente è avvenuto presso la catena Hama Sushi, che gestisce un cosiddetto ristorante di sushi a nastro trasportatore. Un luogo dove il sushi si muove su un nastro trasportatore e i clienti possono prenderlo da soli e mangiare quanto vogliono.

Secondo la polizia, l'uomo è stato identificato poco dopo la pubblicazione del video su TikTok ed è stato arrestato con l'accusa di aver interrotto le attività commerciali. Da allora ha ammesso l'atto durante l'interrogatorio, e il suo movente dichiarato sarebbe stato quello di ottenere più visualizzazioni. Sostiene anche che la bottiglia non conteneva affatto detergente, ma acqua semplice.

La catena di ristoranti ha condannato le azioni dell'uomo e ha annunciato di collaborare pienamente con la polizia, oltre a prendere in considerazione azioni legali.

L'episodio è solo uno di una serie di "scherzi" di grande rilievo in cui persone si sono riprese mentre manipolavano il cibo in vari modi nei ristoranti in Giappone per creare contenuti virali.