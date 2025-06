Schwarzenegger critica Terminator Salvation: un vero punto basso

HQ

A 77 anni, Arnold Schwarzenegger ha fatto molto nella sua lunga carriera, non ultimo il suo ruolo di iconico T-800. Ma nonostante i numerosi successi del franchise di Terminator, ci sono parti di esso di cui non è particolarmente orgoglioso. E durante un'apparizione su Watch What Happens Live, non si è trattenuto quando ha nominato Terminator Salvation come il peggior capitolo della serie.

"Come si fa a fare un film di Terminator senza di me? Non ha senso".

Come molti fan sanno, Salvation è l'unico film del franchise in cui Arnold non appare davvero, almeno non di persona (anche se una sua versione digitale appare brevemente). Ma quell'assenza è stata apparentemente sufficiente per far sì che il film si schiantasse e bruciasse. Nonostante abbia incassato circa 372 milioni di dollari in tutto il mondo, non è riuscito a salvare Salvation dall'essere visto come un flop. Inoltre, ha ricevuto recensioni feroci.

Sei d'accordo con Arnold? Salvation è il peggiore del franchise?