Schwarzenegger: "Non posso credere che il Comic-Con sia in Spagna, per me è come tornare a casa perché Conan è stato il mio inizio"

Antonio Banderas ha sorpreso tutto il pubblico del San Diego Comic-Con Málaga salendo sul palco della Hall M davanti a 3.000 persone per presentare personalmente un suo vecchio amico. Quando la follia dei fan si è placata, Schwarzenegger ha iniziato a parlare ringraziando l'attore spagnolo: "speriamo di fare un film insieme", ha sfidato Banderas.

"Non posso credere che il Comic-Con sia in Spagna", ha continuato Schwarzenegger. "Sono stati fatti così tanti film qui, c'è così tanto talento, è il posto migliore per farlo", ha continuato.

"Per me è come tornare a casa perché stavo girando Conan il Barbaro proprio qui [Almería, Cuenca...], questo è stato l'inizio della mia carriera cinematografica internazionale, quindi non dimenticherò mai l'inizio. Dal body-building, ai film, alla politica, tornando alle riprese, grazie perché l'unico motivo per cui sono qui oggi è per i fan. Hasta la vista, baby!"

Ma la "hasta la vista" era solo un cenno, e non un addio, dato che ha appena dato il via all'intera Total Recall: una master class di Arnold Schwarzenegger, in cui Terminator e de la Iglesia hanno discusso della sua intera carriera e di altri personaggi come Conan e Dutch Schaefer.