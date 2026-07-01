Scimmie zombie impazziscono, nel nuovo film del regista di Train to Busan Colony

Yeon Sang-Ho, regista dell'amata horror Train to Busan, torna con ancora più divertimento zombie. Ora sta seguendo un nuovo tipo di piaga che trasforma gli umani in infetti mangiatori di carne, e rende gli zombie un po' più intelligenti grazie all'intelligenza condivisa.

La trama del film segue un gruppo di sopravvissuti in un grattacielo coreano, dopo che una droga inventata per aiutare l'umanità a condividere informazioni tramite quello che sembra essere un collegamento telepatico va fuori controllo. Ora, gli zombie possono imparare a camminare, correre e imitare gli umani con una velocità terrificante, portando a momenti inquietanti nel trailer qui sotto.

Non sono solo gli umani a infettarsi, come vediamo alla fine del trailer quando un'orda di scimmie zombificate si acchioda su un poliziotto, trascinandolo sul pavimento. Colony ha già debuttato al Festival di Cannes e sarà in programma per una proiezione più ampia il 28 agosto.